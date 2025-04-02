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60 миллиардов не предел. Взаимная торговля Беларуси и России достигла рекордных показателей

02 апреля 2025 17:45
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За три десятилетия союзного строительства были разные периоды. Но тот уровень партнерства, взаимного доверия и поддержки, которые Минск и Москва достигли в последние годы, даже по мировым меркам, беспрецедентный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но даже на фоне таких преимуществ важнейшим видится общность людей и единые ценности. И это то, что помогает нам выстоять в не самое спокойное время и противостоять внешним угрозам.

Как и общее отношение к истории. Миллионы жителей Союзного государства совсем скоро отменять наш общий и святой для всех праздник – День Великой Победы.

60 миллиардов не предел. Взаимная торговля Беларуси и России достигла рекордных показателей-2

Витебское предприятие, известное в основном выпуском телевизоров, давно расширило ассортимент. Сегодня здесь производят и медицинскую технику. Вертикальный паровой стерилизатор – один из наиболее востребованных товаров. 

60 миллиардов не предел. Взаимная торговля Беларуси и России достигла рекордных показателей-4

Объем 75 литров, не рекордный, но здесь преимущество именно в мобильности устройства. При этом он не уступает своим более габаритным предшественникам. Такие уникальные модели делают только в северном регионе в рамках импортозамещения. Колоссальный спрос на продукцию от России – роль сыграла санкционная политика Запада, но белорусы подставили плечо.

60 миллиардов не предел. Взаимная торговля Беларуси и России достигла рекордных показателей-6

Илья Зеленкевич, начальник инженерно-производственного комплекса:
У нас имеются стерилизаторы суховоздушные, паровые. Суховоздушные стерилизаторы начинаются от 10 литров. Данные маленькие стерилизаторы очень большим спросом пользуются в частных медучреждениях, в различных клиниках, в стоматологических учреждениях, салонах красоты.

60 миллиардов не предел. Взаимная торговля Беларуси и России достигла рекордных показателей-8

В производственной линейке витебской компании уже более 30 наименований медицинских изделий. Товар соответствует всем требованиям рынка, причем не только внутреннего. Порядка 50 % идет на экспорт. Главный партнер – Россия.

Леонид Карпов, главный конструктор инженерно-производственного комплекса:
Это в первую очередь воздушные стерилизаторы, которые предназначены для стерилизации, например, медицинского инструмента, других предметов, так и для сушки. То есть эти изделия пользуются устойчивой популярностью, и поставляем их уже более 20 лет.

60 миллиардов не предел. Взаимная торговля Беларуси и России достигла рекордных показателей-10

Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Беларуси. Объем товарооборота за прошлый год увеличился более чем на 6 %, а за последние 25 лет с момента начала строительства Союзного государства вырос в 7 раз. Примеров успешного сотрудничества немало. 

Энергетика, транспорт, промышленные кооперации в рамках импортозамещения. Например, запуск производства союзного электротранспорта, подготовка к серийному производству легкомоторного самолета «Освей». 

Суммы выручки от взаимной торговли давно перешагнули отметку в 50 миллиардов долларов, которую когда-то для Союзного государства определяли как ориентир успеха. Сегодня показатель уже более 60 миллиардов, и это не предел.

60 миллиардов не предел. Взаимная торговля Беларуси и России достигла рекордных показателей-12

Сергей Рекеда, политолог (Россия):
Во многом это результат и определенной реструктуризации наших экономик под давлением санкций, и результат дорожных карт, которые были подписаны президентами России и Беларуси. Как стало недавно известно, объявлено публично, реализация этих карт завершена.

60 миллиардов не предел. Взаимная торговля Беларуси и России достигла рекордных показателей-14

Особое место в сотрудничестве двух стран занимает БелАЭС. Российский проект, который полностью соответствует международным нормам и требованиям по безопасности, реализовали вместе. Это позволило вступить нашей стране в мировой ядерный клуб и обеспечить свою независимость от импортных энергоресурсов, а еще дать импульс для электроидей от машиностроения до науки. Одно из приоритетных направлений взаимодействия Беларуси и России – сфера высоких технологий. 

60 миллиардов не предел. Взаимная торговля Беларуси и России достигла рекордных показателей-16

Вот и в знаковую дату ученые Союзного государства подписали соглашение о сотрудничестве в этом направлении. Развивать научно-технические связи, разрабатывать, исследовать и внедрять передовые решения, сервисы и программное обеспечение. На это направлен меморандум. Научный семинар собрал в белорусской столице ведущих специалистов двух стран. В фокусе внимания сотрудничество в области космоса, энергетики, информатики, искусственного интеллекта и суперкомпьютерных технологий.

Подробнее в видеоматериале.

# Союзное государство # Беларусь-Россия # Экспорт # Предприятия Беларуси

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