60 миллиардов не предел. Взаимная торговля Беларуси и России достигла рекордных показателей

За три десятилетия союзного строительства были разные периоды. Но тот уровень партнерства, взаимного доверия и поддержки, которые Минск и Москва достигли в последние годы, даже по мировым меркам, беспрецедентный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но даже на фоне таких преимуществ важнейшим видится общность людей и единые ценности. И это то, что помогает нам выстоять в не самое спокойное время и противостоять внешним угрозам. Как и общее отношение к истории. Миллионы жителей Союзного государства совсем скоро отменять наш общий и святой для всех праздник – День Великой Победы.

Витебское предприятие, известное в основном выпуском телевизоров, давно расширило ассортимент. Сегодня здесь производят и медицинскую технику. Вертикальный паровой стерилизатор – один из наиболее востребованных товаров.

Объем 75 литров, не рекордный, но здесь преимущество именно в мобильности устройства. При этом он не уступает своим более габаритным предшественникам. Такие уникальные модели делают только в северном регионе в рамках импортозамещения. Колоссальный спрос на продукцию от России – роль сыграла санкционная политика Запада, но белорусы подставили плечо.

Илья Зеленкевич, начальник инженерно-производственного комплекса:

У нас имеются стерилизаторы суховоздушные, паровые. Суховоздушные стерилизаторы начинаются от 10 литров. Данные маленькие стерилизаторы очень большим спросом пользуются в частных медучреждениях, в различных клиниках, в стоматологических учреждениях, салонах красоты.

В производственной линейке витебской компании уже более 30 наименований медицинских изделий. Товар соответствует всем требованиям рынка, причем не только внутреннего. Порядка 50 % идет на экспорт. Главный партнер – Россия. Леонид Карпов, главный конструктор инженерно-производственного комплекса:

Это в первую очередь воздушные стерилизаторы, которые предназначены для стерилизации, например, медицинского инструмента, других предметов, так и для сушки. То есть эти изделия пользуются устойчивой популярностью, и поставляем их уже более 20 лет.

Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Беларуси. Объем товарооборота за прошлый год увеличился более чем на 6 %, а за последние 25 лет с момента начала строительства Союзного государства вырос в 7 раз. Примеров успешного сотрудничества немало. Энергетика, транспорт, промышленные кооперации в рамках импортозамещения. Например, запуск производства союзного электротранспорта, подготовка к серийному производству легкомоторного самолета «Освей». Суммы выручки от взаимной торговли давно перешагнули отметку в 50 миллиардов долларов, которую когда-то для Союзного государства определяли как ориентир успеха. Сегодня показатель уже более 60 миллиардов, и это не предел.

Сергей Рекеда, политолог (Россия):

Во многом это результат и определенной реструктуризации наших экономик под давлением санкций, и результат дорожных карт, которые были подписаны президентами России и Беларуси. Как стало недавно известно, объявлено публично, реализация этих карт завершена.

Особое место в сотрудничестве двух стран занимает БелАЭС. Российский проект, который полностью соответствует международным нормам и требованиям по безопасности, реализовали вместе. Это позволило вступить нашей стране в мировой ядерный клуб и обеспечить свою независимость от импортных энергоресурсов, а еще дать импульс для электроидей от машиностроения до науки. Одно из приоритетных направлений взаимодействия Беларуси и России – сфера высоких технологий.