Новости по тегу #Ян Острожинский

Партия «Белая Русь» собрала здесь более 200 участников – представителей секретариата Минского и Барановичского отделений, молодежь движения «Искра». На мероприятие прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики Йозеф Мигаш.
Мобильное приложение «Крылья помощи» предназначено для обучения и сопровождения оказания первой помощи. Состоит из двух компонент – образовательной и практической.
«Наш союз – это невероятно перспективно».
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