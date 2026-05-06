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Новости по тегу #Ян Острожинский

Митинг-реквием прошел в мемориальном комплексе «Урочище Гай» в Барановичах
06 мая 2026 05:37

Митинг-реквием прошел в мемориальном комплексе «Урочище Гай» в Барановичах

Важна каждая минута – белорус разработал приложение для оказания первой помощи
30 июня 2025 19:22

Важна каждая минута – белорус разработал приложение для оказания первой помощи

Каким вы видите будущее Союзного государства? Мнения
02 апреля 2025 17:47

Каким вы видите будущее Союзного государства? Мнения

«Планируем выходить на мировой рынок сбыта». Студент придумал, как улучшить питание работников опасных производств
09 марта 2023 11:39

«Планируем выходить на мировой рынок сбыта». Студент придумал, как улучшить питание работников опасных производств

«Нисколько не жалею, что учусь и стану врачом». Лучших студентов наградили в Белорусском государственном медуниверситете
17 декабря 2021 20:03

«Нисколько не жалею, что учусь и стану врачом». Лучших студентов наградили в Белорусском государственном медуниверситете