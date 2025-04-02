Насколько тесно связана молодёжь Беларуси и России? Представитель Россотрудничества о совместных проектах

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Александр Ленин, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси:

На сегодня в силу и геополитической ситуации Россия на территории Беларуси ведет очень-очень активную деятельность совместно с партнерами. Это в том числе происходит и потому, что здесь нас хорошо принимают, здесь мы находим друзей и товарищей, которые заинтересованы в совместной деятельности.

Стоит сказать о цифре, о квотах, которые выделяют российские вузы, российская сторона для Беларуси. Это 1 300, одна из самых больших квот в мире. Благодаря этому белорусские выпускники могут поступить в ведущие российские вузы, начиная от творческих специальностей или медицинских направлений. Выбрать любой город от Москвы и до какого-то регионального центра. И вернуться потом в Беларусь, применять эти знания здесь на практике.

Евгений Пустовой:

Это образовательная среда. В чем еще помогаете интегрироваться? 80-летие Великой Победы, у вас совместный проект с Национальной библиотекой Беларуси. Расскажите о нем.