Насколько тесно связана молодёжь Беларуси и России? Представитель Россотрудничества о совместных проектах

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Скажите, насколько тесно связана белорусская, российская молодежь?
Александр Ленин, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси:
На сегодня в силу и геополитической ситуации Россия на территории Беларуси ведет очень-очень активную деятельность совместно с партнерами. Это в том числе происходит и потому, что здесь нас хорошо принимают, здесь мы находим друзей и товарищей, которые заинтересованы в совместной деятельности.
Стоит сказать о цифре, о квотах, которые выделяют российские вузы, российская сторона для Беларуси. Это 1 300, одна из самых больших квот в мире. Благодаря этому белорусские выпускники могут поступить в ведущие российские вузы, начиная от творческих специальностей или медицинских направлений. Выбрать любой город от Москвы и до какого-то регионального центра. И вернуться потом в Беларусь, применять эти знания здесь на практике.
Евгений Пустовой:
Это образовательная среда. В чем еще помогаете интегрироваться? 80-летие Великой Победы, у вас совместный проект с Национальной библиотекой Беларуси. Расскажите о нем.
Александр Ленин:
С Нацбиблиотекой очень тесно сотрудничаем. Понятно, что это год 80-летия Великой Победы. 22 марта был запущен лекторий, достаточно мощный, основательный. Он называется «Вехи Великой Отечественной войны». 22 марта был дебют. Он был посвящен 1941 году. Это цикл лекций, где в качестве спикеров выступают ведущие российские ученые и белорусские эксперты.
То есть они приезжают со своими уникальными наработками, знаниями, дают яркие выступления, представляют оригинальные материалы. Лекторий открыт для широких масс, для публики, и он сопровождается еще интересными выставочными проектами. То есть там представлена экспозиция художников, которые пишут о Великой Отечественной войне, сами художники-фронтовики, а также документы.
В силу того, что поколения меняются, есть такой фактор, как забывание. И мы видим, что сегодня есть попытки со стороны ведущих западных государств фальсифицировать историю или искажать ее. В этой связи очень важно просто помнить о подвиге, помнить о Великой Победе, о том, какой ценой она далась, и с кем мы боролись.
В этой связи, казалось бы, все сказано, но, видимо, не все. И такие мероприятия напоминают о подвиге наших дедов и наших стран. А ученые, конечно, продолжают свою работу. Все равно это живой процесс.