Владимир Кухарев встретился с коллективом Минского подшипникового завода

До конца 2026 года объем выпускаемой продукции на Минском подшипниковом заводе планируют увеличить минимум вдвое – это более 3 млн подшипников в год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О развитии предприятия говорили на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с трудовым коллективом. Сейчас на заводе проходит модернизация, поэтому живой диалог актуален. Идет замена оборудования на более современное. На МПЗ недавно начали выпускать новые виды подшипников для авиастроения и нефтеперерабатывающей промышленности. Кроме экспорта в Россию, предприятие тесно сотрудничает с Индией, а также с рядом европейских государств.

Алексей Иващенко, распределитель работ кузнечно-заготовительного цеха ОАО «Минский подшипниковый завод»: Весьма информативно, потому что всегда во взаимодействии любой системы важна обратная связь, как на низших уровнях, так и на высших, ну и, в принципе, на всех звеньях системы. Данная встреча помогает все-таки людям с предприятий, из других организаций уточнить некоторые волнующие их вопросы.

Андрей Левшуков, директор ОАО «Минский подшипниковый завод»:

Поставки и модернизации действующего производства – мы планируем те достигнутые задачи по рынкам, которые мы уже и так поставляем, расширить и номенклатурно, и количественно.

На встрече речь шла про будущее завода, обновление оборудования. Поднимались самые разные темы, в том числе вопросы развития столицы, благоустройство и жилищный вопрос.