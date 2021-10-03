Военные базы НАТО появятся в Украине? Вот что сказал депутат партии «Слуга народа»

НАТО или нет? Этот вопрос быстро переходит в разряд риторических, только дело касается Украины. Южная соседка так рвется в Евросоюз, что, кажется, может перейти границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о белорусско-украинских рубежах. На неделе Александр Лукашенко отреагировал на американское базирование в Украине под видом учебных центров. Это не единственный повод обеспокоиться намерениями ведомых Западом соседей.

«Не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень». Собрали мнения украинцев о военных базах НАТО в стране, читайте здесь.

Военное присутствие американцев в Украине, кажется, не пугает только самих американцев. Ну, и официальные власти Украины, которые Евросоюз держит во френдзоне не первый год подряд.