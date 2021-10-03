Военные базы НАТО появятся в Украине? Вот что сказал депутат партии «Слуга народа»
НАТО или нет? Этот вопрос быстро переходит в разряд риторических, только дело касается Украины. Южная соседка так рвется в Евросоюз, что, кажется, может перейти границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о белорусско-украинских рубежах. На неделе Александр Лукашенко отреагировал на американское базирование в Украине под видом учебных центров. Это не единственный повод обеспокоиться намерениями ведомых Западом соседей.
«Не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень». Собрали мнения украинцев о военных базах НАТО в стране, читайте здесь.
Военное присутствие американцев в Украине, кажется, не пугает только самих американцев. Ну, и официальные власти Украины, которые Евросоюз держит во френдзоне не первый год подряд.
Радушием не отличается и альянс НАТО: летом 2021 года на вопрос о членстве снова от ворот поворот. Так вот, очередной отказ, судя по всему, не пробудил гордость официальной Украины. Пару месяцев назад там заявили, что готовы разместить у себя базы НАТО в обход собственной Конституции, которая запрещает иностранное базирование.
Федор Вениславский, представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины, депутат от партии «Слуга народа»:
В Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение наземных военных баз, но Конституционный суд Республики Литва, рассматривая это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Поэтому если Украина станет членом НАТО, то союзные базы, с точки зрения взятой аналогии, также могут появиться на территории Украины. Я думаю, это было бы гарантией как раз той безопасности и территориальной целостности.
Представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский фактически подтверждает: вслед за прибалтами Украина готова даже переписать Конституцию, разрешая НАТО строить военные базы в качестве союзников. Референдум по этому вопросу еще не собрали, а строить, видимо, уже начали. Только запрещенные базы назвали разрешенными «учебными центрами».
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