Какие величайшие святыни хранит Спасо-Евфросиниевский женский монастырь? Вы точно удивитесь от реликвий

Днем празднования памяти святого в православии становится день его преставления, то есть перехода из жизни временной в жизнь вечную. 5 июня отметили 850-летие преставления святой преподобной Евфросинии Полоцкой, которая стала истинной просветительницей белорусских земель. Что из ее духовного наследия восприняли мы сегодня, узнали в программе «Прикосновение к свету» у матушки Евдокии, игумении Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Храм, в котором мы находимся, расположен справа от Крестовоздвиженского собора. Не все, кто сюда приезжает, о нем знают. Расскажите чуть подробнее и о том, что являет собой весь монастырь. Что представляет Спасо-Евфросиниевский женский монастырь в Полоцке?

Игумения Евдокия (Левшук), настоятельница Спасо-Евфросиниевского монастыря Полоцка:

Свято-Евфросиниевская церковь была построена в 1847 году. В свое время она была полуразрушена, стояли только стены. В настоящее время это действующая церковь, где службы совершаются ежедневно вечером, утром. В праздничные дни мы совершаем службы в Крестовоздвиженском соборе, но все равно ранняя литургия здесь бывает. Это уютный храм, и нам очень уютно здесь молиться. Мы все слышим, акустика очень хорошая. А вообще это монастырский комплекс. Основной храм нашего монастыря – это Преображенская церковь XII века, которая сохранилась сегодня, не была разрушена. Крестовоздвиженский собор в свое время тоже был полуразрушен. Во время войны попала бомба в купол. Преображенский храм сейчас на реставрации. Олег Лепешенков:

А какие святыни сейчас хранит в себе монастырь? Как мощи Евфросинии Полоцкой попали из Иерусалима в Беларусь?

Игумения Евдокия (Левшук):

Величайшая святыня нашей обители – это мощи преподобной Евфросинии. Нетленные, чудодейственные мощи основательницы нашей обители, которые ежедневно, ежеминутно являются источником благодати, куда приходят люди, припадают к мощам, припадают к преподобной, как к живой, и получают то, что просят, если это угодно Богу и если это им полезно. Олег Лепешенков:

5 июня празднуется 850-летие со дня преставления преподобной. Преставление – так называется блаженная кончина святой Евфросинии Полоцкой. Почему в церкви празднуется именно день перехода из жизни временной в жизнь вечную? Игумения Евдокия (Левшук):

В этот день душа ушла от земли, перешла к Богу и сейчас пребывает именно в Царствии Небесном святых угодников Божьих. Так и празднуется память, когда они преставились от этой жизни в вечность. В Полоцке проходят мероприятия, посвященные Дню памяти Евфросинии Полоцкой – подробности. Олег Лепешенков:

И с этого момента они ходатайствуют за тех, кто к ним обращаются? Игумения Евдокия (Левшук):

Да. Олег Лепешенков:

Если мы вспомним историю монастыря, все ли время пребывали мощи преподобной именно здесь, на белорусских землях?

Игумения Евдокия (Левшук):

Преподобная перед своей кончиной пожелала посетить святые места в Иерусалиме. Поклонившись святым местам, она молилась Богу, чтобы Господь сподобил ее умереть на том святом месте. Явился ей ангел Божий и сказал: уже Райские врата открыты, и ангелы со свищами ждут твоего пришествия. Так, после 24-дневной болезни, преподобная умерла в Иерусалиме и была похоронена в монастыре преподобного Феодосия. Место ее захоронения до сегодня обозначено в этом храме. В 1187 году мощи были перенесены из Иерусалима в Киево-Печерскую лавру, где находились 723 года в дальних пещерах. И после длительных ходатайств о возвращении мощей на родину только в 1910 году была резолюция теперь уже святого царя Николая II о том, чтобы перенести мощи из Киева в Полоцк. Был разработан целый церемониал. Из Киева до Орши мощи перевозили на корабле «Головачев». И очевидцы описывают: когда корабль проплывал возле каких-то селений, люди днем и ночью стояли на коленях с зажженными свечами. В любую погоду встречали и провожали мощи с молитвой. А в остановках (в Речице была остановка, в Могилеве). В частности, в Могилеве святитель сказал такую проповедь: и кому из сильных века сего, из вельмож, царей через столько лет после смерти воздается такая слава и честь, как преподобной Евфросинии? Потом мощи из Орши до Полоцка перенесли на руках. И теперь мы имеем эту величайшую святыню, величайшее сокровище. Сколько было случаев, что угодники, старцы говорят: езжай в Полоцк. Из России: батюшка, необъятная Россия, так много святынь, так далеко надо ехать. – Езжай в Полоцк, преподобная Евфросиния – величайшая угодница Божья, она тебе поможет. Преподобная помогает. Она исцеляет, решает самые различные вопросы, трудности, с которыми человек приходит к ней со всех концов Земли. Олег Лепешенков:

В чем заключается ее наследие, какое развитие оно получило в духовной жизни нашей страны, наших земель? Какое наследие оставила преподобная Евфросиния Полоцкая?

Игумения Евдокия (Левшук):

Еще при жизни, когда ангел Божий явился епископу Илье с повелением, что Господь повелевает отдать местечко в Сельце, было архиерейское поместье на этом месте, преподобной Евфросинии для устроения обители, и ангел Божий сказал такие слова: яко солнце сияет на тверди небесней, тако просия житие Евфросинии пред Ангелы Божиими; яко царска корона лежит на царской голове, тако дух святы почивает на преподобной Евфросинии; и яко мир восходит к Богу, так молитва преподобной восходит к Богу. Это все говорит о том, что преподобная была величайшей угодницей Божьей. А как быть угодником Божьим? Исполнять Божьи заповеди, жить по Закону Божьему, бояться греха, бояться Бога, бояться оскорбить Бога и словом, и делом, и мыслью. И только и думать, как угодить Богу, как прославить Бога. Святые отцы говорят: мера любви к Богу измеряется мерой любви к ближнему. И эта любовь к Богу и любовь к ближнему у нее была безграничной. Преображенская церковь – храм, построенный и расписанный под руководством святой Евфросинии

Игумения Евдокия (Левшук):

Второе наследие и поучение – это Преображенский храм, который был и построен под руководством преподобной, и расписан. Именно замысел ее отображен в этом храме. Фрески – это раскрытая книга. Там столько глубочайших мыслей, которые мы можем смотреть, изучать и учиться, чему учила преподобная. Сколько там житий святых можно прочитать?! Изображены угодники Божьи, и по этим угодникам, по житию их мы можем уже знать, чего желала преподобная для людей, которые посмотрят на эти фрески. Каких там только поучений нет! Чтобы человек смотрел на фреску и учился, как надо жить на Земле. В первую очередь бояться греха. Грех – это самое страшное на Земле, что может быть. Грех разлучает с Богом, грех отдаляет от Бога. Это свидетельство преподобной. Олег Лепешенков:

Но ведь мы еще знаем Евфросинию Полоцкую как мудрую игумению, к которой приходили за советами князья, которые находились в междоусобных распрях, и она им помогала. Преподобная Евфросиния была примирительницей. Вот как удалось избежать многих войн