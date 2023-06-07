Какие величайшие святыни хранит Спасо-Евфросиниевский женский монастырь? Вы точно удивитесь от реликвий
Днем празднования памяти святого в православии становится день его преставления, то есть перехода из жизни временной в жизнь вечную. 5 июня отметили 850-летие преставления святой преподобной Евфросинии Полоцкой, которая стала истинной просветительницей белорусских земель.
Что из ее духовного наследия восприняли мы сегодня, узнали в программе «Прикосновение к свету» у матушки Евдокии, игумении Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Храм, в котором мы находимся, расположен справа от Крестовоздвиженского собора. Не все, кто сюда приезжает, о нем знают. Расскажите чуть подробнее и о том, что являет собой весь монастырь.
Что представляет Спасо-Евфросиниевский женский монастырь в Полоцке?
Игумения Евдокия (Левшук), настоятельница Спасо-Евфросиниевского монастыря Полоцка:
Свято-Евфросиниевская церковь была построена в 1847 году. В свое время она была полуразрушена, стояли только стены. В настоящее время это действующая церковь, где службы совершаются ежедневно вечером, утром. В праздничные дни мы совершаем службы в Крестовоздвиженском соборе, но все равно ранняя литургия здесь бывает. Это уютный храм, и нам очень уютно здесь молиться. Мы все слышим, акустика очень хорошая.
А вообще это монастырский комплекс. Основной храм нашего монастыря – это Преображенская церковь XII века, которая сохранилась сегодня, не была разрушена. Крестовоздвиженский собор в свое время тоже был полуразрушен. Во время войны попала бомба в купол. Преображенский храм сейчас на реставрации.
Олег Лепешенков:
А какие святыни сейчас хранит в себе монастырь?
Как мощи Евфросинии Полоцкой попали из Иерусалима в Беларусь?
Игумения Евдокия (Левшук):
Величайшая святыня нашей обители – это мощи преподобной Евфросинии. Нетленные, чудодейственные мощи основательницы нашей обители, которые ежедневно, ежеминутно являются источником благодати, куда приходят люди, припадают к мощам, припадают к преподобной, как к живой, и получают то, что просят, если это угодно Богу и если это им полезно.
Олег Лепешенков:
5 июня празднуется 850-летие со дня преставления преподобной. Преставление – так называется блаженная кончина святой Евфросинии Полоцкой. Почему в церкви празднуется именно день перехода из жизни временной в жизнь вечную?
Игумения Евдокия (Левшук):
В этот день душа ушла от земли, перешла к Богу и сейчас пребывает именно в Царствии Небесном святых угодников Божьих. Так и празднуется память, когда они преставились от этой жизни в вечность.
В Полоцке проходят мероприятия, посвященные Дню памяти Евфросинии Полоцкой – подробности.
Олег Лепешенков:
И с этого момента они ходатайствуют за тех, кто к ним обращаются?
Игумения Евдокия (Левшук):
Да.
Олег Лепешенков:
Если мы вспомним историю монастыря, все ли время пребывали мощи преподобной именно здесь, на белорусских землях?
Игумения Евдокия (Левшук):
Преподобная перед своей кончиной пожелала посетить святые места в Иерусалиме. Поклонившись святым местам, она молилась Богу, чтобы Господь сподобил ее умереть на том святом месте. Явился ей ангел Божий и сказал: уже Райские врата открыты, и ангелы со свищами ждут твоего пришествия. Так, после 24-дневной болезни, преподобная умерла в Иерусалиме и была похоронена в монастыре преподобного Феодосия. Место ее захоронения до сегодня обозначено в этом храме. В 1187 году мощи были перенесены из Иерусалима в Киево-Печерскую лавру, где находились 723 года в дальних пещерах. И после длительных ходатайств о возвращении мощей на родину только в 1910 году была резолюция теперь уже святого царя Николая II о том, чтобы перенести мощи из Киева в Полоцк. Был разработан целый церемониал.
Из Киева до Орши мощи перевозили на корабле «Головачев». И очевидцы описывают: когда корабль проплывал возле каких-то селений, люди днем и ночью стояли на коленях с зажженными свечами. В любую погоду встречали и провожали мощи с молитвой. А в остановках (в Речице была остановка, в Могилеве). В частности, в Могилеве святитель сказал такую проповедь: и кому из сильных века сего, из вельмож, царей через столько лет после смерти воздается такая слава и честь, как преподобной Евфросинии? Потом мощи из Орши до Полоцка перенесли на руках. И теперь мы имеем эту величайшую святыню, величайшее сокровище. Сколько было случаев, что угодники, старцы говорят: езжай в Полоцк. Из России: батюшка, необъятная Россия, так много святынь, так далеко надо ехать. – Езжай в Полоцк, преподобная Евфросиния – величайшая угодница Божья, она тебе поможет.
Преподобная помогает. Она исцеляет, решает самые различные вопросы, трудности, с которыми человек приходит к ней со всех концов Земли.
Олег Лепешенков:
В чем заключается ее наследие, какое развитие оно получило в духовной жизни нашей страны, наших земель?
Какое наследие оставила преподобная Евфросиния Полоцкая?
Игумения Евдокия (Левшук):
Еще при жизни, когда ангел Божий явился епископу Илье с повелением, что Господь повелевает отдать местечко в Сельце, было архиерейское поместье на этом месте, преподобной Евфросинии для устроения обители, и ангел Божий сказал такие слова: яко солнце сияет на тверди небесней, тако просия житие Евфросинии пред Ангелы Божиими; яко царска корона лежит на царской голове, тако дух святы почивает на преподобной Евфросинии; и яко мир восходит к Богу, так молитва преподобной восходит к Богу.
Это все говорит о том, что преподобная была величайшей угодницей Божьей. А как быть угодником Божьим? Исполнять Божьи заповеди, жить по Закону Божьему, бояться греха, бояться Бога, бояться оскорбить Бога и словом, и делом, и мыслью. И только и думать, как угодить Богу, как прославить Бога.
Святые отцы говорят: мера любви к Богу измеряется мерой любви к ближнему. И эта любовь к Богу и любовь к ближнему у нее была безграничной.
Преображенская церковь – храм, построенный и расписанный под руководством святой Евфросинии
Игумения Евдокия (Левшук):
Второе наследие и поучение – это Преображенский храм, который был и построен под руководством преподобной, и расписан. Именно замысел ее отображен в этом храме. Фрески – это раскрытая книга. Там столько глубочайших мыслей, которые мы можем смотреть, изучать и учиться, чему учила преподобная. Сколько там житий святых можно прочитать?! Изображены угодники Божьи, и по этим угодникам, по житию их мы можем уже знать, чего желала преподобная для людей, которые посмотрят на эти фрески. Каких там только поучений нет! Чтобы человек смотрел на фреску и учился, как надо жить на Земле. В первую очередь бояться греха. Грех – это самое страшное на Земле, что может быть. Грех разлучает с Богом, грех отдаляет от Бога. Это свидетельство преподобной.
Олег Лепешенков:
Но ведь мы еще знаем Евфросинию Полоцкую как мудрую игумению, к которой приходили за советами князья, которые находились в междоусобных распрях, и она им помогала.
Преподобная Евфросиния была примирительницей. Вот как удалось избежать многих войн
Игумения Евдокия (Левшук):
Да, преподобная была примирительницей. Ведь киевские князья с полоцкими жили очень немирно. В то время примирительницей была преподобная. Был мир между князьями при ее жизни. И то, что она оставила сокровище – крест, который сохранился. Хоть до наших дней он не дошел, но фотографии сохранились, по которым воссоздан теперешний крест. Это тоже сокровище. Эфесская икона Божией Матери, которая сохранилась до теперешнего дня, хоть нам ее не вернули. Она находится в Княжьем Озере. Но это тоже источник благодати.
Олег Лепешенков:
Что бы вы еще хотели сказать, пожелать зрителям нашей программы?
Игумения Евдокия (Левшук):
Дорогие мои зрители, я всем сердцем хочу вам сказать, чтобы вы строили свою жизнь на фундаменте Закона Божьего. Господь создал человека для вечного блаженства, для вечной радости, но дал свободу человеку, дал разум и свободную волю, дал инструкцию, по которой надо жить, чтобы наследовать рай.
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