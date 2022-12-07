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Телу Евфросинии Полоцкой больше 800 лет, но мягкие ткани и кожа сохранились. Как такое возможно?

07 декабря 2022 11:11
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1941 год. Немецкие войска вторгаются на территорию Беларуси. Могилев оказывается захваченным оккупантами. И вскоре из бронированной комнаты-сейфа Могилевского обкома партии таинственным образом исчезают древние реликвии, в том числе и самая известная белорусская святыня – крест Евфросинии Полоцкой. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Телу Евфросинии Полоцкой больше 800 лет, но мягкие ткани и кожа сохранились. Как такое возможно?-1

В конце своей земной жизни Евфросиния Полоцкая отправилась в паломничество к Святой Земле поклониться Гробу Господню. И поручила управление монастырем своей сестре, монахине Евдокии.

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Телу Евфросинии Полоцкой больше 800 лет, но мягкие ткани и кожа сохранились. Как такое возможно?-4

Монахиня Рахиль, насельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:
Около 70 лет, в то время это был совсем преклонный возраст, она пешком отсюда отправляется в Святой Град Иерусалим. Вы сами представляете, где Полоцк, а где Иерусалим. Естественно, путь ее был длинный, тяжелый.

Телу Евфросинии Полоцкой больше 800 лет, но мягкие ткани и кожа сохранились. Как такое возможно?-7

Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук:
У Канстанцінопалі яна абыйшла, як піша жыціе, усе храмы, усе царквы, а абыходзіла яна не проста так, яна ўсюды пакідала некую ахвяру. Я маю на ўвазе на той час, што адпавядала яе статусу, гэта канешне было нешта каштоўнае. Напрыклад, для наведвання Гроба Хрыстова ў Іерусаліме яна адмыслова набыла ў Канстанцінопалі так званую кацэю, гэта кадзільніца, залатую кадзільніцу, якой можна было над Гробам Хрыстовым кадзіць. То есць яна ў кожнай царкве нешта пакідала.

Телу Евфросинии Полоцкой больше 800 лет, но мягкие ткани и кожа сохранились. Как такое возможно?-10

Здесь, в Иерусалиме, Евфросиния утешилась душой – поклонилась Гробу Господню. Свою миссию на Земле она выполнила и попросила Бога принять ее дух и переселить в небесный Иерусалим.

Монахиня Рахиль:
Там она закончила свой земной путь.

Сергей Тарасов:
І вось зноў-такі цікавая рэч. Яна, калі сыходзіла, жыціе піша, што праваджалі яе ўсе палачане, высыпалі на бераг Дзвіны. Куды ж яшчэ яе праваджаць? Можа, ад Спасскага манастыра. Плакалі, рыдалі, таму што добра ведалі, і яна гэта добра ведала, што сюды яна больш не вернецца. Яна свядома сыходзіла ў Іерусалім, каб паўтарыць шлях Еўфрасінні Александрыйскай, каб там памерці і быць пахаванай у мужчынскім манастыры.

Телу Евфросинии Полоцкой больше 800 лет, но мягкие ткани и кожа сохранились. Как такое возможно?-13

Однако преподобная в мужском монастыре получает отказ, после чего местом для погребения выбирает монастырь преподобного Феодосия Великого. Спустя 14 лет, в 1187 году, Иерусалим захватывает египетский султан Салах-ад-Дин, и нетленные мощи полоцкой княжны перевозят. Почти 800 лет они будут находиться в одной из пещер Киево-Печерской Лавры.

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Телу Евфросинии Полоцкой больше 800 лет, но мягкие ткани и кожа сохранились. Как такое возможно?-16

Монахиня Рахиль:
До сих пор у нее сохранились не только косточки, но и мягкие ткани, и кожа. Высохшие ткани сохранили гибкость и эластичность, толщину и объем. У святой сохранились глаза, она как будто просто спит. Ученые, медицина, наука всего мира, всей Вселенной исследуют мощи, и никто не сказал, как может тело человека сохраниться в таком состоянии.

Сергей Тарасов:
І гэта для навукі ў першую чаргу, я кажу зараз як навуковец, гэта проста фантастычна каштоўны генетычны матэрыял.

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# История # Культура # Евфросиния Полоцкая # Монахиня Рахиль # Сергей Тарасов # Евфросиния Александрийская # Фотофакт

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