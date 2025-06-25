Глава НОК – белорусским пляжникам: мы как страна, которая благодарна своим победителям, в долгу не останемся!

Серебряных призеров мирового форума – 2025 по пляжному футболу – Национальную команду Беларуси – чествовали в зале Олимпийской славы в штаб-квартире НОК. Подопечные Николаса Альварадо вписали свои имена в историю мирового футбола, дойдя до финала мундиаля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Триумфаторы получили слова благодарности и признательности от президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко, который отметил, что команда сотворила сенсацию, однако именно талант, умноженный на трудолюбие, привел белорусов к успеху. Глава комитета подчеркнул, что ребята – одни из немногих, кто смог выступить на международной арене в национальной форме и под родным флагом.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Дорогие друзья, хотелось бы сказать, у вас еще много впереди побед. Удачи вам, хорошего настроения. Пускай все у вас сложится. А мы, болельщики, свое дело сделаем. Мы будем с удовольствием вас поддерживать, радоваться вашим успехам. Всего вам самого хорошего. И, естественно, мы как страна, которая благодарна своим победителям, не останемся в долгу. И чем сможем, тем скажем вам спасибо. Блестящее выступление футболистов-пляжников отметил и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Всем, кто отстаивал честь нашей страны на чемпионате мира, было присвоено звание мастера спорта международного класса. Также вся команда на протяжении двух лет будет получать президентскую стипендию.

Николас Альварадо, главный тренер национальной команды Беларуси по пляжному футболу:

Тот результат, которого мы добились, был невероятным и для нас, и для всей страны. Но всегда хочется еще большего. Поэтому сейчас у нас есть время подумать, поработать и сделать выводы, в чем нам нужно улучшиться для того, чтобы достичь самых высоких результатов. За эти восемь лет моей работы здесь со сборной Беларуси каждый абсолютно наш шаг и достижение определенного результата всегда были сопряжены с поддержкой внутри страны.