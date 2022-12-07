Настоящие чудеса происходили про создании копии креста Евфросинии Полоцкой. И вот какие

1941 год. Немецкие войска вторгаются на территорию Беларуси. Могилев оказывается захваченным оккупантами. И вскоре из бронированной комнаты-сейфа Могилевского обкома партии таинственным образом исчезают древние реликвии, в том числе и самая известная белорусская святыня – крест Евфросинии Полоцкой. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Поиски подлинного креста до сих пор безрезультатны. В конце XX века было решено воссоздать святыню. Работы по реконструкции древней реликвии начались в 1992 году в Бресте. К практической работе приступил художник-ювелир Николай Кузьмич.

Николай Кузьмич, художник-ювелир, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, автор воссозданного креста Евфросинии Полоцкой:

На ближайшем съезде, как раз Советский Союз приказал долго жить. Малое замежжа белорусского света собралось, и было принято решение возобновить, воссоздать крыж Евфросинии Полоцкой быстро, ясно и понятно – за полгода. К сожалению, полгода перешло в целых пять лет. Еще в 1950-х годах в фотоархиве Ленинградского отделения Института археологии были обнаружены фотонегативы Евфросиниевского креста на стекле, сделанные в 1896 году в Полоцке фотографом Императорской археологической комиссии Чистяковым. Это помогло основательно и детально изучить все его фрагменты. Николай Кузьмич:

Мы нашли негативы креста Евфросинии Полоцкой в натуральную величину. Где-то 18 или 20 негативов больших, на стекле. И любезно были представлены фотографии. Быстро, ясно и понятно. Прямо из-под станка отпечатаны. И у меня были черно-белые снимки этого произведения. Это было начало. Чтобы воссоздать крест, мастеру пришлось овладеть уникальной и сложной техникой древневизантийской перегородчатой эмали. Она была полностью утрачена, и мастеру приходилось постигать ее самостоятельно с помощью архивов и фотографий.

Николай Кузьмич:

У нас не получалось припаивание перегородки. Что мы ни делали, опыта не было... Он приходит только с работами, с ошибками и со временем. Как-то я прихожу на работу. Вроде молились, может, неправильно молились. И верили в чудеса. А они не приходили. Ночью, как будто меня нет, сверху, снизу, я в каком-то пространстве, и мне говорят: возьми каолин, добавь в эмаль каолина немножко, и все получится. Мы добавили немножко каолина, когда припаивали перегородку. Я смотрел в оригинале, она была на какой-то пористой массе прикреплена. И положили мы этой глины – простая физика. Она припаялась, и все.