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В Минске увеличат количество «умных» камер к концу 2025-го

25 июня 2025 19:48
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Контроль за безопасностью на столичных дорогах будет усилен. Количество «умных» камер увеличится в Минске к концу 2025 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске увеличат количество «умных» камер к концу 2025-го -2

Они будут установлены на аварийно-опасных участках. Устройства могут распознавать различные правонарушения. В частности, проезд на красный свет, неправильную парковку и не пристегнутый ремень безопасности. Сейчас система работает в тестовом режиме. Однако уже есть случаи получения штрафов за нарушения.

В Минске увеличат количество «умных» камер к концу 2025-го -4

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Контролируем, как водители соблюдают действующую норму. Отслеживаем, как соблюдают действующие правила дорожного движения пешеходы, в том числе которые передвигаются на средствах персональной мобильности, велосипедистов в части проезда со скоростью шагом идущего пешехода. В том числе как они снижают скорость при выезде на проезжую часть. 

В Минске увеличат количество «умных» камер к концу 2025-го -6

Отметим, с 9 июня в столице применяется аппаратно-программный комплекс, который в автоматическом режиме с помощью искусственного интеллекта фиксирует нарушения правил остановки и стоянки.

# ГАИ

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