В Минске увеличат количество «умных» камер к концу 2025-го

Контроль за безопасностью на столичных дорогах будет усилен. Количество «умных» камер увеличится в Минске к концу 2025 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они будут установлены на аварийно-опасных участках. Устройства могут распознавать различные правонарушения. В частности, проезд на красный свет, неправильную парковку и не пристегнутый ремень безопасности. Сейчас система работает в тестовом режиме. Однако уже есть случаи получения штрафов за нарушения.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Контролируем, как водители соблюдают действующую норму. Отслеживаем, как соблюдают действующие правила дорожного движения пешеходы, в том числе которые передвигаются на средствах персональной мобильности, велосипедистов в части проезда со скоростью шагом идущего пешехода. В том числе как они снижают скорость при выезде на проезжую часть.