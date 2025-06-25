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Форум «Дорогами Памяти и Славы – 80 лет Победы» собрал в Москве молодёжь из Беларуси и России

25 июня 2025 19:59
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Участники форума «Дорогами Памяти и Славы – 80 лет Победы» 25 июня прибыли в Москву. Их встретили в Музее Победы на Поклонной горе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Молодые люди из Могилевской области и 20 регионов России возложили цветы к Монументу Победы и почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны. Также участники патриотического форума посетили экспозицию музея и презентовали патриотический проект. Его основная задача – воспитание молодежи на примере подвига наших предков, сохранение исторической памяти. Участники акции 22 июня отправились в путь из Могилева по городам, где проходили важнейшие битвы Великой Отечественной. Ребята уже побывали в Шкловском и Горецком районах, а также в Смоленске, Ржеве и Твери.

Форум «Дорогами Памяти и Славы – 80 лет Победы» собрал в Москве молодёжь из Беларуси и России-2

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:
Сегодня многие пытаются переписать историю – кому как выгодно. Но мы должны донести правду до нашей молодежи. Потому что сохранение исторической правды о Великой Победе и героизме наших дедов и прадедов, о тех, кто ковал нашу Победу в тылу, о геноциде нашего народа – об этом нужно прямо сегодня говорить. Потому что фашизм шел не только завоевывать территории, он шел уничтожать нас.

Проект проходит уже в четвертый раз и с каждым годом расширяет свою географию участников. Автоколонна со стилизованными автомобилями, специально созданными автобусами-музеями преодолеет тысячи километров. Завершится мероприятие на площади Победы в Минске в День Независимости. 

# Великая Отечественная война # Анатолий Исаченко

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