Форум «Дорогами Памяти и Славы – 80 лет Победы» собрал в Москве молодёжь из Беларуси и России

Участники форума «Дорогами Памяти и Славы – 80 лет Победы» 25 июня прибыли в Москву. Их встретили в Музее Победы на Поклонной горе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди из Могилевской области и 20 регионов России возложили цветы к Монументу Победы и почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны. Также участники патриотического форума посетили экспозицию музея и презентовали патриотический проект. Его основная задача – воспитание молодежи на примере подвига наших предков, сохранение исторической памяти. Участники акции 22 июня отправились в путь из Могилева по городам, где проходили важнейшие битвы Великой Отечественной. Ребята уже побывали в Шкловском и Горецком районах, а также в Смоленске, Ржеве и Твери.