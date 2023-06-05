В Полоцке проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти Евфросинии Полоцкой

Новости Беларуси. Христианский мир сегодня, 5 июня, празднует День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой. Небесную заступницу земли белорусской одинаково чтят как православные, так и католики. Мероприятия, посвященные 850-летию преставления святой, начались еще накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А сегодня с самого утра молитвы звучали в Софийском соборе. После паломники прошлись крестным ходом до Спасо-Евфросиниевского монастыря. Здесь их встретили крестом Евфросинии митрополит Минский и Заславский Вениамин. По традиции на святую землю приезжают тысячи верующих из разных уголков не только нашей страны, но и зарубежные гости, чтобы разделить радость праздничного дня.

Протоиерей Иоанн Гаврильчик, клирик полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря: Молились о том, чтобы заступничество преподобной матери нашей Евфросинии никогда не оставляло и не покидало нас. Наверное, этого люди хотят, чтобы быть под покровом преподобной матери Евфросинии.

Приветствие всем участникам направила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. В поздравительном письме отмечено, что небесная заступница Евфросиния бережет нас, служит ярким примером послушания, прощения и человечности. Молитвы святой через века помогают хранить веру в торжество справедливости. Значимость Дня памяти преподобной подчеркнул и митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

И сейчас помогает людям и заботится о каждом из нас, кто чтит ее память. Поэтому это объединяющее начало преподобной Евфросинии. Можно сказать, что она в некоторой степени символ духовной составляющей Беларуси. И будущее нашей страны зависит от того, насколько мы знаем и заботимся о своих духовных корнях. И в этом залог будущего.

Преподобная Евфросиния Полоцкая – первая белорусская женщина, причисленная к лику святых. Преподобную многие чтят и как просветительницу. По инициативе святой в Полоцке были возведены Спасо-Преображенская церковь, мужской и женский монастыри, которые стали символами веры.