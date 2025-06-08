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Новости по тегу #Игумения Евдокия

900-летие полоцкой обители. Как отреставрировали Спасо-Преображенскую церковь и что удалось обнаружить?
08 июня 2025 17:38

900-летие полоцкой обители. Как отреставрировали Спасо-Преображенскую церковь и что удалось обнаружить?

Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке
05 июня 2025 17:48

Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке

Преподобная Евфросиния является Президенту покровительницей – игумения Евдокия о встрече Первого в монастыре
05 июня 2025 16:07

Преподобная Евфросиния является Президенту покровительницей – игумения Евдокия о встрече Первого в монастыре

Исцелялись даже смертельно больные – какие чудеса происходят у мощей святой Евфросинии Полоцкой
05 июня 2025 16:03

Исцелялись даже смертельно больные – какие чудеса происходят у мощей святой Евфросинии Полоцкой

Московские мастера разработали технологию – как реставрировали древние фрески в Спасо-Преображенском храме
05 июня 2025 15:53

Московские мастера разработали технологию – как реставрировали древние фрески в Спасо-Преображенском храме

Игумения Евдокия: наш Президент – любящий отец для народа
05 июня 2025 15:46

Игумения Евдокия: наш Президент – любящий отец для народа

Полоцкая земля соберёт тысячи верующих! Как отметят 900-летие Спасо-Евфросиниевского монастыря?
04 июня 2025 20:15

Полоцкая земля соберёт тысячи верующих! Как отметят 900-летие Спасо-Евфросиниевского монастыря?

Как в Спасо-Евфросиниевском монастыре готовятся к торжествам в честь 900-летия обители? Рассказала настоятельница
02 июня 2025 13:05

Как в Спасо-Евфросиниевском монастыре готовятся к торжествам в честь 900-летия обители? Рассказала настоятельница

«То общее, что есть между нами». БСЖ принял участие в духовно-патриотической акции «Память. Мир. Созидание»
20 июня 2023 20:28

«То общее, что есть между нами». БСЖ принял участие в духовно-патриотической акции «Память. Мир. Созидание»

Игумения Евдокия: реставрация монастыря, как решить ситуацию в Украине и 850 лет со дня преставления Евфросинии Полоцкой
11 июня 2023 18:55

Игумения Евдокия: реставрация монастыря, как решить ситуацию в Украине и 850 лет со дня преставления Евфросинии Полоцкой

Какие величайшие святыни хранит Спасо-Евфросиниевский женский монастырь? Вы точно удивитесь от реликвий
07 июня 2023 15:54

Какие величайшие святыни хранит Спасо-Евфросиниевский женский монастырь? Вы точно удивитесь от реликвий

«Владыка сказал: «У меня мороз по телу пошёл!» Как в воссозданном кресте Евфросинии Полоцкой появилась капля крови Спасителя
04 июня 2020 16:04

«Владыка сказал: «У меня мороз по телу пошёл!» Как в воссозданном кресте Евфросинии Полоцкой появилась капля крови Спасителя