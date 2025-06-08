Новости по тегу #Игумения Евдокия

В Спасо-Евфросиниевский женский монастырь приезжают тысячи паломников. В этом году обитель стала особенно многолюдной: монастырь отметил 900-летие. На праздник приехал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он возглавил торжественное богослужение в сослужении Патриаршего экзарха Вениамина.
Атмосфера праздника на Полоцкой Земле продлится по 15 июня. Здесь стартует международный православный фестиваль радость. Большая выставка-ярмарка, насыщенная культурная и духовная программа.
В женский монастырь Александр Лукашенко приезжал в июне 2020-го. В храме Президент зажег свечу, преклонился к мощам святой Евфросинии Полоцкой. После главе государства подробно рассказали и показали, как идет реставрация церкви XII века. Экскурсию провела игумения Евдокия.
«А сколько деток преподобная дала! Через 10, через 20 лет. Нет числа».
«Вначале смазывали раствором, потом накладывали марлю и скальпелем потихонечку отслаивали».
«Он так любит народ! Он им живет, он жертвует собой, чтобы народу было хорошо. Это же самая главная черта, которая может быть у человека».
Участие в знаковом событии примут священнослужители, игуменьи монастырей Беларуси и России. Юбилей монастыря отмечается как важнейшее событие в истории и культуре Беларуси.
«Как можем, так и стараемся, чтобы прославить нашу небесную покровительницу, потому что она виновница торжеств».
07 октября 2026 15:47
07 октября 2026 15:15
07 октября 2026 14:59
07 октября 2026 14:43
07 октября 2026 14:25
07 октября 2026 14:06
07 октября 2026 14:06
07 октября 2026 13:59