«Артефакты такого уровня не пропадают». Крест Евфросинии Полоцкой точно украли немцы? Вот что ещё могло произойти

1941 год. Немецкие войска вторгаются на территорию Беларуси. Могилев оказывается захваченным оккупантами. И вскоре из бронированной комнаты-сейфа Могилевского обкома партии таинственным образом исчезают древние реликвии, в том числе и самая известная белорусская святыня – крест Евфросинии Полоцкой. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Знаменитая реликвия Евфросинии Полоцкой – напрестольный крест – бесценное произведение искусства и художественная редкость, по заклятию-оберегу преподобной, оставленному на нем, должен храниться в монастыре и «животворить» души полочан и всех жителей родной земли.

Несмотря на столь грозный запрет, оставленный на кресте, уже в период вражды Полоцкого и Смоленского княжеств реликвию вывозят в Смоленск. А в 1563 году, после набегов на Псков и Новгород, Иван Грозный отправляется в поход на Полоцк. Но помимо очевидной миссии захватить земли, князь ставит цель вернуть крест Евфросинии Полоцкой в родную обитель.

Татьяна Ларионова, заведующий экскурсионным отделом Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

Крест был вмурован в одну из ниш в Софийском соборе, чтобы крест не был утрачен. Скорее всего, в Софийском соборе крест находился до середины XIX века. 23 мая 1842 года, в День памяти преподобной, крест был торжественно перенесен на «вечное хранение» в Спасо-Преображенскую церковь и положен в келье Евфросинии на хорах храма. В 1919 году Народный комиссариат юстиции РСФСР издал постановление об организованном вскрытии мощей по всей стране. Позже акция повторилась.

Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук:

1922 год, ускрываюцца мошчы Еўфрасінні Полацкай, яны вывозяцца ў Маскву, а крыжа няма. Манастыр разганяюць, распускаюць. Але крыжа няма. Крыжа няма. Уявіце сябе, з 1922 прыблізна года па 1928 НКВДісты шукаюць крыж і не могуць яго знайсці. И лишь в 1928 году директор Белорусского государственного музея Вацлав Ластовский приехал с экспедицией в Полоцк и разыскал реликвию. Она оказалась в местном финотделе. Крест перевезли в Минск.

Сергей Тарасов:

На самой справе ўсе было інакш. Гэта НКВДісты знайшлі крыж, яны ўсе ж такі за гэтымі манашкамі сачылі, сачылі, пільнавалі і дапільнаваліся. І яны канфіскавалі, забралі ў іх крыж. Гэта было ў фінаддзеле Полацкага НКВД, там ляжаў гэты крыж. І проста пазванілі ці напісалі з Полацка ў Менск, у Акадэмію навук, і акадэмік Некрашэвіч, сябра Ластоўскага, сказаў яму: вось, Вацлаў, едзь у Полацк і забірай гэты самы крыж. І вось ён тады паехаў і забраў гэты крыж, прывёз яго ў Менск. 1929 год. Евфросиниевский крест отправляют в Могилев. Там его выставляют как музейный экспонат, но из-за паломничества людей реликвию вынуждены поместить в бронированную комнату-сейф. Сергей Тарасов:

Ну вось ляжаў ён там да 1941 года, а ў 1941 годзе прапаў.

Алексей Коц, археолог, старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Сегодня ряд гипотез существует о его местонахождении, но проверить эти гипотезы достаточно сложно. В советское время популярной была версия, что ценности вывезены из Могилева немецкими оккупантами. И в пользу этой версии говорило наличие свидетеля.

Александра Буракова, заместитель директора по основной деятельности Могилевского областного краеведческого музея:

А свидетелем был учитель Луковников, которого немцы привлекли для составления описи тех ценностей, которые хранились в бронированной комнате-сейфе. И Луковников, когда в 1944 году встретился с Иваном Мигулиным, директором Могилевского исторического музея, рассказал о том, что принимал участие в составлении описи ценностей. Также рассказал, что ценности были вывезены немцами из Могилева.

Но существуют и те факты, которые позволяют сомневаться в данной версии, ведь следов насильственного вскрытия бронированной комнаты-сейфа обнаружено не было. Сергей Тарасов:

Немцы вывезлі? Да, вывозілі, шмат чаго вывозілі. Такога ўзроўню артэфакты не прападаюць, не гінуць. Ён бы недзе ўсплыў. Тым больш, што нашы беларусы ўсе найбуйнейшыя музеі прагледзелі, прагледзелі ўсе каталогі, што толькі можна. Няма, ну проста няма. Александра Буракова:

Вторая версия, что ценности вывезли либо сотрудники Могилевского обкома, либо представители НКВД, НКГБ. И в пользу этой версии говорит то, что не могли не знать о тех ценностях, которые хранились в бронированной комнате-сейфе.

После войны официальная советская версия была такова: «До 1941 года крест Евфросинии Полоцкой хранился в Могилеве. Вывезен немецко-фашистскими захватчиками». Но никакой дополнительной информации о том, как он мог попасть к немцам, нет. Такое объяснение выглядит правдоподобным и весьма удобным. Ведь во время войны было перемещено огромное количество исторических ценностей, и судьба многих из них так и осталась неизвестной.