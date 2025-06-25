Белорус Тимур Мирзоев поборется за бронзу чемпионата Европы по борьбе среди юношей до 15 лет

В итальянском городе Каорле стартовал чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 15 лет. В первый день соревнований на ковер вышли борцы вольного стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До полуфинала континентального первенства из представителей Беларуси добрался лишь Тимур Мирзоев, выступающий в весовой категории до 85 килограммов. Он сражался с Матэ Ониани из Грузии и уступил со счетом 8:16. 26 июня отечественный борец оспорит бронзовую награду чемпионата Европы.

Напомним, на стадии четвертьфиналов выбыли наши Евгений Шкурат, Иван Острейко, Артем Дятликов и Михаил Чепак. 26 июня в борьбу вступят женщины.