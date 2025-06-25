В Минске запустили «Алесю» для возведения участка Зеленолужской линии метро

Новый этап в строительстве метро. В столице запустили тоннелепроходческий комплекс «Алеся» для возведения участка Зеленолужской линии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это станции «Парк Дружбы народов», «Комаровская» и «Переспа». Темпы возведения подземки будут наращивать. На участках планируется обеспечить трехсменный режим работы. Ожидаются новшества и в декорировании станций. Как идет строительство подземной магистрали? Расскажет наш корреспондент Михаил Ракутин.

Михаил Ракутин, корреспондент:

Месяц сборки, и тоннелепроходческий комплекс «Алеся» начинает свой путь в 6 километров. Работы будут идти в две смены по 12 часов.

Тоннелепроходческий комплекс состоит из щита диаметром 6 метров и 8 технологических тележек, обеспечивающих его работу. Оператор управляет процессом из кабины, контролируя все параметры: от давления пены, размягчающей грунт, до скорости бурения. Это первая такая техника в истории белорусского метростроения.

Александр Чупин, оператор тоннелепроходческого механизированного комплекса «Алеся» УП «Минскметрострой»:

Все полностью, все до мельчайших подробностей, все ошибки, какие бывают и происходят на «Алесе», они все отображаются на мониторах. Тут уже завязана и мехслужба, которая будет что-то исправлять, где-то электрики, где-то слесари. Но отобразятся все ошибки ее.