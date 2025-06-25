В Минске запустили «Алесю» для возведения участка Зеленолужской линии метро
Новый этап в строительстве метро. В столице запустили тоннелепроходческий комплекс «Алеся» для возведения участка Зеленолужской линии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это станции «Парк Дружбы народов», «Комаровская» и «Переспа». Темпы возведения подземки будут наращивать. На участках планируется обеспечить трехсменный режим работы. Ожидаются новшества и в декорировании станций. Как идет строительство подземной магистрали?
Расскажет наш корреспондент Михаил Ракутин.
Михаил Ракутин, корреспондент:
Месяц сборки, и тоннелепроходческий комплекс «Алеся» начинает свой путь в 6 километров. Работы будут идти в две смены по 12 часов.
Тоннелепроходческий комплекс состоит из щита диаметром 6 метров и 8 технологических тележек, обеспечивающих его работу. Оператор управляет процессом из кабины, контролируя все параметры: от давления пены, размягчающей грунт, до скорости бурения. Это первая такая техника в истории белорусского метростроения.
Александр Чупин, оператор тоннелепроходческого механизированного комплекса «Алеся» УП «Минскметрострой»:
Все полностью, все до мельчайших подробностей, все ошибки, какие бывают и происходят на «Алесе», они все отображаются на мониторах. Тут уже завязана и мехслужба, которая будет что-то исправлять, где-то электрики, где-то слесари. Но отобразятся все ошибки ее.
Одновременно с применением современных технологий меняется подход и к отделке станций. Вместо сложных декоративных решений будут использоваться лицевой бетон с тонировкой. Интерьеры оформят из прочных и эстетичных материалов: в темно- и светло-серых тонах. Упрощенный дизайн получат также и служебные помещения.
Подробнее в видео.