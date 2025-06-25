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Владимир Кухарев встретился с мэром Омска

25 июня 2025 19:45
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Поставки техники и обмен технологиями. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с мэром Омска Сергеем Шелестом, сообщили в программе «Столичные подробности».

Владимир Кухарев встретился с мэром Омска-2

Стороны заинтересованы в расширении взаимодействия и наращивании товарооборота. Обсудили перспективы сотрудничества в производстве пассажирской техники, сфере ЖКХ и внедрении современных технологий. Особый интерес у гостей вызвали проекты в сфере водоснабжения и водоотведения, а также обмен опытом в городском хозяйстве. Кроме того, затронули вопросы образования, здравоохранения и спорта, включая совместные инициативы к 80-летию Великой Победы.

Владимир Кухарев встретился с мэром Омска-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Очень серьезные вопросы о взаимном сотрудничестве в системе жилищно-коммунального хозяйства. Здесь мы видим совместные проекты, которые у нас сегодня реализуются – они интересны нашим коллегам. И у них есть очень неплохие технологии, которые мы можем внедрять в различных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. 

Владимир Кухарев встретился с мэром Омска-6

Сергей Шелест, мэр Омска (Россия):
Подписали дорожную карту в начале 2024 года. И по ней сейчас выполняем все мероприятия. Считаем, что сотрудничество наше и братские отношения развиваются хорошо. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы это продвигалось еще дальше. 

В столицу делегация из Омска приехала не впервые. На протяжении 14 лет между городами существуют партнерские отношения, два года назад Минск и Омск стали побратимами.

# Беларусь-Россия # Владимир Кухарев # Сергей Шелест

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