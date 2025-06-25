Владимир Кухарев встретился с мэром Омска

Стороны заинтересованы в расширении взаимодействия и наращивании товарооборота. Обсудили перспективы сотрудничества в производстве пассажирской техники, сфере ЖКХ и внедрении современных технологий. Особый интерес у гостей вызвали проекты в сфере водоснабжения и водоотведения, а также обмен опытом в городском хозяйстве. Кроме того, затронули вопросы образования, здравоохранения и спорта, включая совместные инициативы к 80-летию Великой Победы.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: Очень серьезные вопросы о взаимном сотрудничестве в системе жилищно-коммунального хозяйства. Здесь мы видим совместные проекты, которые у нас сегодня реализуются – они интересны нашим коллегам. И у них есть очень неплохие технологии, которые мы можем внедрять в различных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Сергей Шелест, мэр Омска (Россия):

Подписали дорожную карту в начале 2024 года. И по ней сейчас выполняем все мероприятия. Считаем, что сотрудничество наше и братские отношения развиваются хорошо. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы это продвигалось еще дальше.

В столицу делегация из Омска приехала не впервые. На протяжении 14 лет между городами существуют партнерские отношения, два года назад Минск и Омск стали побратимами.