Какие растения появятся в Минске осенью и когда стригут деревья? Поговорили с гендиректором «Минскзеленстроя»

Новости Беларуси. Среди победителей «Минского мастера» были и озеленители столицы. Из зеленой сферы и обладатель почетного звания «Минчанин года». Кстати, в этом году в конкурсе ввели номинации именно для тех людей, которые серьезно занимаются цветочным оформлением своих дворовых территорий, ведь процветание любимого города – забота каждого его жителя. Не так ли? «Появились новые цветочные композиции». Как Минск делали зеленее к юбилею?

Александр Меженный, корреспондент:

Мы зададим этот вопрос генеральному директору «Минскзеленстроя» Александру Георгиевичу Ермоловичу. Александр Ермолович, генеральный директор «Минскзеленстроя»:

Конечно. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Минска с замечательным праздником, с этим юбилеем. Ольга Шерснева, корреспондент:

Как готовились к празднику? Какие-нибудь насаждения новые высаживали или, может быть, какие-то цветы? И вообще какие цветы являются символом Минска? Александр Ермолович:

Конечно, в каждом районе столицы появились новые цветочные композиции, приуроченные к юбилею города. В Центральном районе как раз мы тоже можем видеть их. Цветы – символы Минска. Больше всего мы используем петуньи и бегонии. Одна из которых находится в вертикальных композициях постоянно, а другая присутствует практически во всех цветниках. Ольга Шерснева:

Хорошо, а сколько вообще за лето, за весенне-летний сезон высаживается цветов в Минске? Александр Ермолович:

В Минске я не могу сказать, но по системе «Зеленстроя» порядка 1,5 миллиона только однолетников. Александр Меженный:

Я про цветы. Петунья, бегония и бегунья. Я почему спрашиваю. Полумарафон минский. «Зеленстрой» бежит? Александр Ермолович:

Бегут. «Тут понятие субъективное». Какой самый зеленый район Минска? Александр Меженный:

«Зеленстрой» тоже бежит. Давайте коротенький блиц-опрос устроим, если позволите. Допустим, у вас есть три кубка. Мы вручаем кубок за самый зеленый район города. Это какой район?

Александр Ермолович:

Тут понятие субъективное, но, на мой взгляд, это Центральный район. Здесь река Свислочь, много зеленых зон вокруг, скверов, парков, которые радуют глаз. Ольга Шерснева:

Хорошо, а цветочное оформление? Александр Ермолович:

Аналогично. Проспект Победителей – то же самое. Одна из центральных магистралей нашей столицы, поэтому цветочное оформление здесь присутствует.

Ольга Шерснева:

Знаете, я вот недавно гуляла вообще по Минску, по улицам. И заметила, что на некоторых деревьях какие-то снизу возле корней резиновые муфты. Зачем вы так утеплили деревья? Александр Ермолович:

Это не утеплили деревья, это не для красоты, как кажется. Молодые посадки очень болезненно относятся к повреждениям. В частности это повреждения от механической косьбы. Поэтому мы ставим такие защитные приспособления, чтобы не повреждать наши насаждения. Александр Меженный:

В общем, это специальная обувь для деревьев, чтобы они чего-нибудь нехорошего не собрали себе на корни. Еще про третий кубок не спросил. Экотропы – очень популярно сейчас стало внедрение экотроп. В каком районе наиболее развито? Только не говорите, что в Центральном. Александр Ермолович:

Нет. В данном случае это, бесспорно, зона «Жара», которая находится в Заводском районе. «Еще будут высаживаться». Какие растения появятся в Минске осенью?