Какие растения появятся в Минске осенью и когда стригут деревья? Поговорили с гендиректором «Минскзеленстроя»
Новости Беларуси. Среди победителей «Минского мастера» были и озеленители столицы. Из зеленой сферы и обладатель почетного звания «Минчанин года». Кстати, в этом году в конкурсе ввели номинации именно для тех людей, которые серьезно занимаются цветочным оформлением своих дворовых территорий, ведь процветание любимого города – забота каждого его жителя. Не так ли?
«Появились новые цветочные композиции». Как Минск делали зеленее к юбилею?
Александр Меженный, корреспондент:
Мы зададим этот вопрос генеральному директору «Минскзеленстроя» Александру Георгиевичу Ермоловичу.
Александр Ермолович, генеральный директор «Минскзеленстроя»:
Конечно. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Минска с замечательным праздником, с этим юбилеем.
Ольга Шерснева, корреспондент:
Как готовились к празднику? Какие-нибудь насаждения новые высаживали или, может быть, какие-то цветы? И вообще какие цветы являются символом Минска?
Александр Ермолович:
Конечно, в каждом районе столицы появились новые цветочные композиции, приуроченные к юбилею города. В Центральном районе как раз мы тоже можем видеть их. Цветы – символы Минска. Больше всего мы используем петуньи и бегонии. Одна из которых находится в вертикальных композициях постоянно, а другая присутствует практически во всех цветниках.
Ольга Шерснева:
Хорошо, а сколько вообще за лето, за весенне-летний сезон высаживается цветов в Минске?
Александр Ермолович:
В Минске я не могу сказать, но по системе «Зеленстроя» порядка 1,5 миллиона только однолетников.
Александр Меженный:
Я про цветы. Петунья, бегония и бегунья. Я почему спрашиваю. Полумарафон минский. «Зеленстрой» бежит?
Александр Ермолович:
Бегут.
«Тут понятие субъективное». Какой самый зеленый район Минска?
Александр Меженный:
«Зеленстрой» тоже бежит. Давайте коротенький блиц-опрос устроим, если позволите. Допустим, у вас есть три кубка. Мы вручаем кубок за самый зеленый район города. Это какой район?
Александр Ермолович:
Тут понятие субъективное, но, на мой взгляд, это Центральный район. Здесь река Свислочь, много зеленых зон вокруг, скверов, парков, которые радуют глаз.
Ольга Шерснева:
Хорошо, а цветочное оформление?
Александр Ермолович:
Аналогично. Проспект Победителей – то же самое. Одна из центральных магистралей нашей столицы, поэтому цветочное оформление здесь присутствует.
Ольга Шерснева:
Знаете, я вот недавно гуляла вообще по Минску, по улицам. И заметила, что на некоторых деревьях какие-то снизу возле корней резиновые муфты. Зачем вы так утеплили деревья?
Александр Ермолович:
Это не утеплили деревья, это не для красоты, как кажется. Молодые посадки очень болезненно относятся к повреждениям. В частности это повреждения от механической косьбы. Поэтому мы ставим такие защитные приспособления, чтобы не повреждать наши насаждения.
Александр Меженный:
В общем, это специальная обувь для деревьев, чтобы они чего-нибудь нехорошего не собрали себе на корни. Еще про третий кубок не спросил. Экотропы – очень популярно сейчас стало внедрение экотроп. В каком районе наиболее развито? Только не говорите, что в Центральном.
Александр Ермолович:
Нет. В данном случае это, бесспорно, зона «Жара», которая находится в Заводском районе.
«Еще будут высаживаться». Какие растения появятся в Минске осенью?
Ольга Шерснева:
Хорошо, каждому сезону характерны свои цветочные композиции, какие-то растения. Вот осенний период – это какие растения?
Александр Ермолович:
Это, конечно, хризантемы, которые появятся с недели на неделю.
Ольга Шерснева:
То есть их еще будут высаживать или как?
Александр Ермолович:
Конечно, еще будут высаживаться.
Александр Меженный:
Еще я понимаю, что в какое-то время ближайшее, наверное, перед зимним периодом времени, стрижка деревьев. Или это все-таки весеннее изобретение и тогда уже новые прически для наших деревьев будут видны всем?
Александр Ермолович:
Скажем так, стрижка бывает разная: санитарная, омолаживающая, формовочная. Каждой стрижке свое время, как вы сказали. В данном случае прическа деревьев – это формовочная стрижка. Она проводится раз в год, в принципе, для быстрорастущих видов. И раз в два года для медленнорастущих.
Александр Меженный:
Раз в год! Вот так. А девушки у нас иногда умудряются по два раза в месяц, причем что поменяется?
Ольга Шерснева:
Какие прически в тренде у растений, у деревьев? Круглой формы или?..
Александр Ермолович:
Все зависит от архитектурного облика зданий, сооружений, которые находятся вокруг. Обычно это шар, цилиндр, пирамида.
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