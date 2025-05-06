Лукашенко о Великой Отечественной: наши герои ушли, чтобы мы никогда не познали боль утрат

Нам есть чем нанести невосполнимый урон любому потенциальному агрессору. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь десятилетий отделяют нас от того страшного времени, когда мир оказался на грани уничтожения, а миллионы людей сражались за право жить, любить, растить детей и строить мирное будущее. Прошли годы, но память о Великой Отечественной войне по-прежнему жива, она звучит в голосах ветеранов, хранится в семейных историях, пронизывает культуру и живет в сердце каждого белоруса. Наша страна приняла на себя один из самых сокрушительных ударов неприятеля.

Были разрушены сотни городов, стерты с лица земли тысячи деревень, уничтожены миллионы жизней. Беларусь потеряла каждого третьего. Но даже в нечеловеческих условиях советский народ не сдался: люди боролись, верили и победили.

Но сегодня эту важную страницу истории на Западе пытаются переписать по-своему. Александр Лукашенко выступление во Дворце Республики начал с актуального, даже наболевшего. С важности празднования Великой Победы и того, как «советуют» заграничные марионетки забыть об этом.