Лукашенко о Великой Отечественной: наши герои ушли, чтобы мы никогда не познали боль утрат

Нам есть чем нанести невосполнимый урон любому потенциальному агрессору. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Восемь десятилетий отделяют нас от того страшного времени, когда мир оказался на грани уничтожения, а миллионы людей сражались за право жить, любить, растить детей и строить мирное будущее. Прошли годы, но память о Великой Отечественной войне по-прежнему жива, она звучит в голосах ветеранов, хранится в семейных историях, пронизывает культуру и живет в сердце каждого белоруса. Наша страна приняла на себя один из самых сокрушительных ударов неприятеля.
Были разрушены сотни городов, стерты с лица земли тысячи деревень, уничтожены миллионы жизней. Беларусь потеряла каждого третьего. Но даже в нечеловеческих условиях советский народ не сдался: люди боролись, верили и победили.
Но сегодня эту важную страницу истории на Западе пытаются переписать по-своему. Александр Лукашенко выступление во Дворце Республики начал с актуального, даже наболевшего. С важности празднования Великой Победы и того, как «советуют» заграничные марионетки забыть об этом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беглые и те, кто сегодня унаследовал ген фашизма, кто сбежал за океан и дальше, оттуда нам советуют: 80 лет, может, не надо? Зачем все это? Нет, дорогие мои, не хватит. Не хватит потому, что мы это делаем, чтобы не повторилось это больше.
Я уже говорил в Хатыни. Забудем дорогу к памятникам, забудем дорогу в Хатынь – это к нам придет. Мы этого не хотим. Об этом я говорил на святой сталинградской земле. Мы этого не хотим. Поэтому мы все это делали, делаем и будем делать. Это ответ тем, кто нас красиво или в тупую напрямую старается отвернуть от этой Великой Победы.
Беларусь понесла невосполнимые потери, но мы помним, наши герои ушли, чтобы мы, следующее поколение, никогда не познали боль утрат и горе. Они ушли, чтобы мы могли родиться, чтобы мы жили. Поэтому Беларусь помнит.