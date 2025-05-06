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Бойцы ВСУ прошли по навозу на параде в Лондоне

06 мая 2025 14:20
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Бойцы ВСУ прошли по навозу на параде в Лондоне-0

На параде в честь 80-летия Победы в Лондоне украинские военнослужащие попали в неприятную ситуацию: они маршировали по лошадиному навозу. Об этом пишет РИА Новости.

«Десять униженных в Лондоне несчастных украинцев были вынуждены «маршировать» по конскому навозу, оставленному кавалерией», – указал журналист Чей Боуз.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова описала это печальным зрелищем и раскритиковала участие Украины в мероприятии, заявляя, что британские власти преследуют антироссийские цели.

Фото: pixabay

# Международная политика

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