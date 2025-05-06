На параде в честь 80-летия Победы в Лондоне украинские военнослужащие попали в неприятную ситуацию: они маршировали по лошадиному навозу. Об этом пишет РИА Новости.



«Десять униженных в Лондоне несчастных украинцев были вынуждены «маршировать» по конскому навозу, оставленному кавалерией», – указал журналист Чей Боуз.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова описала это печальным зрелищем и раскритиковала участие Украины в мероприятии, заявляя, что британские власти преследуют антироссийские цели.