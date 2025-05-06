Лукашенко: мы никому не позволим переписать героическую историю советского народа!

Нам есть чем нанести невосполнимый урон любому потенциальному агрессору. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80-летие Великой Победы мы встречаем в непростое и напряженное время. Мир вновь находится на историческом переломе, когда устоявшиеся порядки рушатся, а на смену диалогу нередко приходит язык угроз.

Все чаще звучат агрессивные заявления западных политиков, которые пытаются запугать и диктовать свои условия. Но это напрасно. История уже показала: с нами нельзя говорить с позиции силы – это путь к поражению.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они готовятся к войне. И это уже на наших границах. Я не хочу вас запугивать, не волнуйтесь, войны завтра не будет. Но зачем тратить миллиарды долларов для нашей славянской соседки на оружие? Ну зачем оружие? Зачем такие деньги тратить, чтобы в нищете жили свои люди, если ты не собираешься воевать?

Вопрос риторический. Они хотят сегодня отнять нашу память. Забрать головы нашей молодежи прежде всего. У нас головы они уже не заберут. Наши головы забиты памятью о Великой Победе. С молодежью работают. Не скажу, что не получается, где-то что-то получается, но наше общество от мала до велика, как раньше говорили, как никогда сегодня монолитно и едино.

Мы, пережив 2020 год, чуть-чуть поняли, что может быть. Мы должны четко понимать. Если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших людей, наших детей, нашей молодежи, мы обойдемся без войны. И мы никому не позволим переписать героическую историю советского народа. Мы ведь не одиноки в этом. Сделаем все, чтобы быть достойными наших дорогих ветеранов, подлинных патриотов и лучших сынов нашего Отечества.