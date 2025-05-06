Впервые со второй попытки. Мерц стал канцлером ФРГ во втором туре голосования

Бундестаг избрал Мерца канцлером ФРГ во втором туре голосования. Об этом пишет ТАСС.

Ранее ему не удалось набрать абсолютного большинства голосов (316), чтобы стать канцлером Федеративной Республики Германия в первом туре голосования, набрав 310 голосов.

Это был первый случай в истории, когда канцлера избирают во втором туре.

Канцлера Германии избирает Бундестаг путем тайного голосования, и для победы в первом туре требуется абсолютное большинство голосов. Если оно отсутствовало в первых двух турах, то в последней процедуре достаточно относительного большинства.