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Впервые со второй попытки. Мерц стал канцлером ФРГ во втором туре голосования

06 мая 2025 14:30
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Впервые со второй попытки. Мерц стал канцлером ФРГ во втором туре голосования-0

Бундестаг избрал Мерца канцлером ФРГ во втором туре голосования. Об этом пишет ТАСС.

Ранее ему не удалось набрать абсолютного большинства голосов (316), чтобы стать канцлером Федеративной Республики Германия в первом туре голосования, набрав 310 голосов.

Это был первый случай в истории, когда канцлера избирают во втором туре.

Канцлера Германии избирает Бундестаг путем тайного голосования, и для победы в первом туре требуется абсолютное большинство голосов. Если оно отсутствовало в первых двух турах, то в последней процедуре достаточно относительного большинства.

Фото: pixabay

# Международная политика # Германия

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