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Медпрепараты для избранных? В Польше могут пропасть доступные лекарства

06 мая 2025 17:15
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В Польше очевидны проблемы с собственной продукцией во всех сферах. Теперь еще есть все шансы остаться без доступных лекарств. Так, польская комиссия по кодификации гражданского права планирует разрешить производителям инновационных препаратов растягивать процесс передачи рецептов другим фармкомпаниям, чтобы они не могли производить более дешевые аналоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медпрепараты для избранных? В Польше могут пропасть доступные лекарства-2

Целью изменений якобы является усиление защиты интеллектуальной собственности и ограничение конкуренции на рынке. Однако за кулисами скрывается куда более удручающая правда. Польские производители лекарств стремятся максимально продлить срок своей монополии на рынке, чтобы окупить затраты на разработку препаратов и получить прибыль.

Именно для подобной бессовестной наживы они и собираются задействовать правовые механизмы страны. Однако последствия могут во всех смыслах слова дорого обойтись, и не только простым гражданам, но и всей системе здравоохранения Польши.

# Польша # Лекарства # Кризис в ЕС

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