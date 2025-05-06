Военный парад, авиация и гала-концерт – как в Минске отметят День Победы?

2 дня до празднования юбилея Великой Победы. Главным и наиболее масштабным мероприятием, которое развернется в столице, станет военный парад. О времени его проведения сегодня сообщил заместитель министра обороны Беларуси. Торжественное шествие в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 9 мая в 20:30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К значимой дате организаторы представили обновленную программу. В этом году особое внимание уделено исторической части парада, которая будет расширена как в пеших расчетах, так и в механизированной колонне. В торжественном шествии примут участие порядка 4 тысяч человек, включая военнослужащих из России, Китая и стран СНГ. Механизированная колонна также порадует зрителей: она будет разделена на две части – ретротехника и современные образцы военной техники. Не менее зрелищна будет и авиационная составляющая.

Александр Науменко, заместитель министра обороны Беларуси:

Авиационная составляющая парада это один из зрелищных элементов его проведения. Она будет представлена как воздушными судами вооруженных сил Республики Беларусь, так и авиационной группой «Витязи» Российской Федерации. Она будет как традиционной, но хочу вас заверить, то построение боевого порядка, которое готовят пилоты для демонстрации в ходе проведения парада, приятно удивит всех его зрителей.

Несколько месяцев тысячи участников, задействованных в праздничном шествии, усердно готовились. 6 мая в Минске пройдет финальная репетиция. Чтобы дать возможность военнослужащим и технике отработать все элементы масштабного действа, некоторые улицы будут временно перекрыты. Схему перекрытия можно увидеть на фото. Движение будет открываться по мере прохождения техники. Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию и не выходить на проезжую часть во время шествия в целях безопасности. ГАИ также напоминает о введенных ограничениях на остановку и стоянку транспортных средств в зоне репетиций и прилегающих территориях.