«Здравоохранение работает стабильно». Повлияли ли санкции на работу больниц и поликлиник?

Новости Беларуси. За здоровьем горожан, а также гостей столицы следят люди в белых халатах. И всегда приятно говорить им спасибо. Спасибо большое за то, что вы делаете!

Ольга Шерснева, СТВ:

Я знаю, что у вас есть роддом в больнице. Сколько сегодня родилось малышей?

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:

Да, у нас есть роддом, он один из старейших роддомов, как и наша клиника. В этом году нам исполняется 194 года. И каждый четвертый гражданин Минска рожден в 3-й городской клинической больнице. И сегодня наш город пополнился еще тремя гражданами: два мальчика и девочка. Причем последний мальчик был рожден час назад. Это поистине богатырь – 4,6 килограмма и 59 сантиметров. Александр Меженный, СТВ:

Родиться в день рождения города, мне кажется, к большому счастью. А каким образом сегодня развивается наше здравоохранение? Все ли у нас есть, можем ли мы быть спокойны? Будет ли наше здравоохранение всегда на уровне? Наталья Саевич:

Да, несмотря на те сложные годы, которые здравоохранение наше пережило. Это и COVID-19, и полгода мы живем в санкциях определенных, но тем не менее совершенно все работает стабильно, устойчиво. Несмотря ни на что, мы имеем и медикаменты, и оборудование достаточно хорошо везде работает. Если какие-то поломки есть, то никаких проблем. Все всегда быстро и качественно ремонтируется. Поэтому граждане города-героя Минска, а также гости в этом плане могут быть совершенно спокойны. Здравоохранение работает стабильно.

Ольга Шерснева:

А какой сейчас пациент? Он требовательный или более лояльный? Наталья Саевич:

С одной стороны, пациенты сейчас очень умные. Они разбираются не только в системе здравоохранения, но и в других сферах. Поэтому когда пациент приходит, то это возлагает на врача повышенное требование. Каждый специалист должен не только знать свою работу, но он должен обладать знаниями и в смежных специальностях. С другой стороны, пациенты сейчас очень правильно понимают, что такое здоровый образ жизни. Поэтому если врач советует соблюдать здоровый образ жизни, заниматься спортом, а вы видите, что сейчас возможность заниматься спортом очень большая, избегать каких-то вредных привычек, то, конечно же, граждане и пациенты всегда на это акцентируются. Александр Меженный:

«Тройка» – самая спортивная больница, потому что находится возле стадиона «Динамо», а также одна из старейших. Есть ли отделения, которые вековую историю имеют? Может быть, есть центры, о которых мы не знаем? Расскажите, чем живет больница.