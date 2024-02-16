Какие профессионалы нужны Беларуси? Ответила Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Принимать решения о чужой судьбе – это большая ответственность. Например, когда скоротечное слово от представителя статусной должности становится для других вердиктом. Ведь от него во многом зависит, свяжет ли далее человек свою жизнь с профессией.
Влиять на судьбу страны – это ответственность еще большая. В том числе и на уровне ректоров, институтов и становления по профессии. Не секрет, что на этом этапе порой спотыкается качество, когда грамотный специалист не у дел, а вместо качества приходит формальность. «Девиз Года качества – превзойти себя, чтобы нормально конкурировать на всех рынках и выжить», – напомнил Президент, встречаясь с представительством сферы образования. Но в число основных проблемных задач попадает вопрос: эффективно ли формируются кадры. Ведь если нет, то в контексте динамики мира этот разрыв между спросом и предложением – расточительство от руководства тех, кому Президент доверился. Потому как всегда есть соблазн готовить то, что не нужно, «пробросавшись» действительно ценными кадрами.
Сфера образования и самоопределения человека в профессии на данный момент не могут существовать вне политики. В потенциале грамотный, но отвергнутый специалист – это потеря возможного качества и одна из причин для утечки кадров. Специалисты, в которых нуждается Беларусь, должны быть еще патриотами в дополнении к их компетентным знаниям. Ведь как раз это качество напрямую связано с применением навыков, человек из любви к стране постарается сделать лучше и больше, чем тот, кому все равно. Эта закономерность касается как руководства, так и сформированных кадров. Тут слишком важный нюанс, чтобы позволить себе формальность. Ведь мир вокруг проверяет страну на прочность, и условия глобальных пертурбаций требуют качества.
Алена Дзиодзина:
«Не дай Бог обидеть человека, который занят наукой. На него молиться надо – тяжелейший труд», – дает установку глава государства об отношении к ценным кадрам. Ведь в перспективе их уникальный труд способен поддержать государство, в то время как формализм с безразличием склонны расшатывать. Исходя из запросов времени, ни Президенту, ни нашей стране не нужны номинальность с усредненной статистикой. Сегодня важна идейность в приложении к качеству, когда пусть будет меньше, но лучше. Как правило, ни одна система не существует сама по себе, и, несмотря на давление внешней динамики, стабильная жизнь в отдельной стране не представляет собой исключение. Патриотичные кадры и Президент – это всегда замечательно. Но между ними еще руководство кураторов, модераторов и ответственных лиц за решения. Надломы на промежуточном уровне – это надломы качества на уровне тех, кто должен бы помогать. По задумке... Собрав у себя ректоров, Президент напомнил, какая на них ответственность. Им ведь чуть больше дано. А кому больше дано, с того больше и спрос.
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