Какие профессионалы нужны Беларуси? Ответила Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Принимать решения о чужой судьбе – это большая ответственность. Например, когда скоротечное слово от представителя статусной должности становится для других вердиктом. Ведь от него во многом зависит, свяжет ли далее человек свою жизнь с профессией.

Влиять на судьбу страны – это ответственность еще большая. В том числе и на уровне ректоров, институтов и становления по профессии. Не секрет, что на этом этапе порой спотыкается качество, когда грамотный специалист не у дел, а вместо качества приходит формальность. «Девиз Года качества – превзойти себя, чтобы нормально конкурировать на всех рынках и выжить», – напомнил Президент, встречаясь с представительством сферы образования. Но в число основных проблемных задач попадает вопрос: эффективно ли формируются кадры. Ведь если нет, то в контексте динамики мира этот разрыв между спросом и предложением – расточительство от руководства тех, кому Президент доверился. Потому как всегда есть соблазн готовить то, что не нужно, «пробросавшись» действительно ценными кадрами.

Сфера образования и самоопределения человека в профессии на данный момент не могут существовать вне политики. В потенциале грамотный, но отвергнутый специалист – это потеря возможного качества и одна из причин для утечки кадров. Специалисты, в которых нуждается Беларусь, должны быть еще патриотами в дополнении к их компетентным знаниям. Ведь как раз это качество напрямую связано с применением навыков, человек из любви к стране постарается сделать лучше и больше, чем тот, кому все равно. Эта закономерность касается как руководства, так и сформированных кадров. Тут слишком важный нюанс, чтобы позволить себе формальность. Ведь мир вокруг проверяет страну на прочность, и условия глобальных пертурбаций требуют качества.