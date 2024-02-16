Едут даже из Китая – в Беларуси растёт популярность медицинского туризма

Беларусь развивает свою систему здравоохранения, а это способствует и росту медицинского туризма. Оценивая экономические показатели, специалисты отмечают, что превалировать продолжают трансплантология и гематология, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна удерживает высокие позиции в рейтинге по трансплантации костного мозга и органов. Большой спрос на пластические операции. В пятерку самых популярных процедур у иностранцев, которые получают медпомощь у нас, входит также ЭКО.

Александр Трус, начальник отдела информации и связи ОАО «Медицинская инициатива»:

Хочется отметить, что немного изменяется тенденция в географии приезжающих медицинских туристов. Если раньше мы говорили, что страны СНГ превалируют, то на сегодня, безусловно, сохраняется основной поток граждан Российской Федерации, тем не менее мы можем говорить, что очень сильно увеличился поток туристов Китая. Если говорить про страны вне СНГ, за 2023 год можно отметить такие, как Босния и Герцеговина, Сербия, Грузия. Благодаря нашей визовой политике большое внимание уделяется Латвии и Литве. И большое количество туристов приезжает в том числе для получения медицинской помощи из этих стран.

Ведущее место в медицинском туризме по-прежнему у нашей стоматологии. В прошлом году многие иностранные граждане приезжали за получением помощи по таким направлениям, как нейрохирургия и хирургия, кардиология, онкология, офтальмология. Зарубежных гостей привлекает небольшая стоимость услуг и их высокое качество.