«Девчонки просят о праве на срочную службу». Алёна Дзиодзина о патриотизме белорусских женщин

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Несмотря на то, что Беларусь очень миролюбивое государство и не впутана ни в один военный конфликт как прямой участник, белорусские девчонки просят о праве на срочную службу. Об этом сообщил Леонид Касинский – помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Cилах. Немаловажно отметить, что об этой тенденции он говорил в контексте рассказа про патриотизм молодых поколений и популярность военных профессий у белорусских девушек. Но чуть позже в пространстве СМИ расплодились публикации, как якобы белорусские женщины рвутся в армию... Таким образом оппоненты поспешили представить новость в качестве тревожного индикатора обстановки внутри страны. На этом примере можно увидеть, как, обращаясь к образу женщины-срочницы, пытаются волновать общественность: про мотивы патриотизма ни слова, а основной акцент публикаций предусмотрен с упором на страхи. Ведь, если мифичные женщины сильно волнуются, то, может, и всем пора?

Но согласитесь, что разница все же существенна между желанием подавляющего числа женщин нести срочную службу в армии и вопросом самоопределения среди юных девушек, желающих защитить свою Родину. «У нас хватает в стране нормальных, сильных мужиков, которые способны защитить Родину, поэтому девчонок призывать на срочную службу рано пока», – констатировал генерал-майор, подтверждая, что в большей степени это о внутренних побуждениях наших девушек, чем об острой необходимости мобилизовать и их. Есть возможность контрактной службы, куда могут пойти и женщины. Но обстановка в стране такова, что женщина может служить по желанию, а не потому, что ситуация «припечатала».