Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Удивительный парадокс наблюдается в современном мире: на фоне финансовых трудностей зарубежного фермерства цветет и пахнет занятие блогингом. На первый взгляд два этих факта никак не связаны, но разве не странно, что трудиться и зарабатывать стало в Европе проблемой, а брать деньги из воздуха – нет? Со стороны этот парадокс кажется чем-то совсем нелогичным и в корне неправильным. Подобная странность должна настораживать, побуждая понять, почему любители легких денег оказались вдруг в дамках.
Чем для людей привлекателен блогинг, остается вполне понятным. Ведь для того чтобы обрести профессию, нужны усердие, труд и время. А погружаясь в работу, нужны снова усилия, знания и ответственность. В то время как для становления блогером всего этого как бы не нужно, хорошей камеры телефона, по сути, достаточно.
Сейчас бы представители этого рода занятий могли возразить, что развитие своего канала – это их непростая работа и труд с ежедневным монтажом и трансляцией своего ценного мнения в массы. Но если сравнить по критериям качества знаний и применения их в профессии и кропотливый труд в процессе учебы, то вклад профессионала и блогера окажется не сравним. В перспективе без блогеров люди могут выжить, а без врачей, педагогов и тех, кто посвятил себя ремеслу, будет сложно. В экстремальных условиях мы скорее нуждаемся в медиках, чем в монтаже чьих-то роликов в профиле. Грамотный педагог сможет обучить общество большему, чем чье-то частное мнение в телефоне, что по факту может вообще оказаться ошибочным от недостатка знаний. И прокормит людей скорее хозяйственник, чем, например, интернет-попрошайка донатов. Вот и вся разница между ними.
Однако на данный момент политика европейских властей такова, что зарабатывать деньги трудом становится сложно, а продавать эмоции в сфере блогинга – сильно проще. Закономерно с этим возникает вопрос: зачем человеку учиться, если это не может его прокормить? Но как тенденция такой вывод опасный. Ведь в долгосрочной перспективе выбор общества в пользу блогерства вместо образования неизбежно ведет людей в деградацию. И картинка в итоге не будет столь радужной: дефицит грамотных специалистов в странах, упадок наработанных с опытом знаний, утрата возможностей интеллекта в обществе, как результат – снижение общего качества жизни. Проще говоря, если люди не учатся, они закономерным образом станут глупыми. Для развития европейских стран это плохо. Но с точки зрения тех же Штатов, перспективы глупой Европы имеют вторичную выгоду, когда недалекие люди становятся слабыми, можно вертеть этим миром как хочешь.
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