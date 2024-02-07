Дзиодзина о блогерстве: «Трудиться и зарабатывать стало в Европе проблемой, а брать деньги из воздуха – нет»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Удивительный парадокс наблюдается в современном мире: на фоне финансовых трудностей зарубежного фермерства цветет и пахнет занятие блогингом. На первый взгляд два этих факта никак не связаны, но разве не странно, что трудиться и зарабатывать стало в Европе проблемой, а брать деньги из воздуха – нет? Со стороны этот парадокс кажется чем-то совсем нелогичным и в корне неправильным. Подобная странность должна настораживать, побуждая понять, почему любители легких денег оказались вдруг в дамках.

Чем для людей привлекателен блогинг, остается вполне понятным. Ведь для того чтобы обрести профессию, нужны усердие, труд и время. А погружаясь в работу, нужны снова усилия, знания и ответственность. В то время как для становления блогером всего этого как бы не нужно, хорошей камеры телефона, по сути, достаточно.

Сейчас бы представители этого рода занятий могли возразить, что развитие своего канала – это их непростая работа и труд с ежедневным монтажом и трансляцией своего ценного мнения в массы. Но если сравнить по критериям качества знаний и применения их в профессии и кропотливый труд в процессе учебы, то вклад профессионала и блогера окажется не сравним. В перспективе без блогеров люди могут выжить, а без врачей, педагогов и тех, кто посвятил себя ремеслу, будет сложно. В экстремальных условиях мы скорее нуждаемся в медиках, чем в монтаже чьих-то роликов в профиле. Грамотный педагог сможет обучить общество большему, чем чье-то частное мнение в телефоне, что по факту может вообще оказаться ошибочным от недостатка знаний. И прокормит людей скорее хозяйственник, чем, например, интернет-попрошайка донатов. Вот и вся разница между ними.