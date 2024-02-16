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BKM Holding анонсировал новые разработки. Среди них грузовик на водороде

16 февраля 2024 07:07
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Низкопольный трамвай из трех секций и грузовик на водороде – белорусский производитель пассажирской техники анонсировал выпуск новинок в этом году. На предприятии планируют продолжить обновление транспорта в городах, а также нарастить продажи техники за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

BKM Holding анонсировал новые разработки. Среди них грузовик на водороде-1

В основе производственной программы трамвайные вагоны и оборудование к ним (более половины), электробусы (почти треть) и троллейбусы (20 %). По расчетам специалистов, на экспорт в этом году отправятся 8 из 10 собранных единиц. Например, в России холдинг принимает участие в госпрограммах – организует сборочные производства.

BKM Holding анонсировал новые разработки. Среди них грузовик на водороде-4

Так, реализуется проект по сборке электробусов и трамвайных вагонов для Нижнего Новгорода. Продолжатся поставки машинокомплектов трамвайных вагонов в Краснодар. Такая модернизация актуальна не только для регионов России, но и в Казахстане. Приоритетными задачами холдинга на ближайшее время остаются улучшение качества продукции и повышение уровня сервисного обслуживания.

# Предприятия Беларуси # общество

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