Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог: Наблюдая за реакцией Запада на интервью Такера Карлсона с президентом Путиным, особо заметен характер предвзятости. Потому как то, что другим политикам и зарубежным СМИ всегда было позволено, то российскому лидеру оказалось нельзя. Например, то что в США или Европе зовется «свободой слова», то в исполнении Путина – «пропаганда Кремля». Если Шольц или Байден поговорят с журналистами, это формат интервью и включенность политических лидеров в мировую повестку. Когда то же самое сделает президент России, его поступок объяснят пропагандой. С каким-то особым оттенком ругательства в дефиниции слова. Ведь заявления представителей зарубежных лидеров сообщают миру позицию, в то время, как взгляд президента Путина на проблемный вопрос – в переводе на иностранный звучит как «проклятие». И когда политик снова вторит что-то на Западе, это на языке зарубежного СМИ постоянство. Тем временем, как позиция Путина – это опять пропаганда, ничего нового, прокремлевское...

Алена Дзиодзина:

Каких инноваций не хватило Еврокомиссии в диалоге Карлсона с президентом России – неясно. Но о возможности Путина что-то сказать толерантный Евросоюз сожалеет. Об этом сообщает представительство внешнеполитической европейской службы в исполнении госпожи Массрали. Хотя вроде как там Европа, нас убеждают, что разговаривать можно каждому в равной степени. Но при условии, если ты не Путин. Изучив характер общественных недовольств в Европе, можно увидеть, что мнение президента России в вопросах внешней политики становится для людей созвучным. И критика его слов в ЕС устами европейских СМИ и политиков напоминают уже пропаганду, а не просто позицию с мнением... Точно так же и представительство Белого дома отнеслось к интервью российского президента скептически и предложило другим не верить.

Однако часть зарубежных экспертов единогласно сошлись на том, что диалог Путина с Карлсоном представляет угрозу политике Байдена и преломляет народные предпочтения в пользу Трампа. В этом свете комментарии Штатов становятся пропагандой, а слова президента России начинают звучать как позиция. Но для политики Байдена не совсем удобная. На этих примерах мы видим, как зарубежная пропаганда мимикрирует в мнение, а неудобная точка зрения в исполнении Путина невольно обретает окрас пропаганды. Как говорил Эйнштейн, в мире все относительно!

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