В Беларуси появится «чёрный список» авиапассажиров

«Белавиа» осенью откроет «черный список». Попасть туда могут дебоширы и хулиганы. Нарушителям компания будет вправе не продать билет на самолет. Это предусмотрено обновленным Воздушным кодексом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея создать реестр тех, кого нельзя брать на борт, появилась несколько лет назад. Тогда пассажир рейса Минск – Анталия после конфликта с попутчиками с кулаками набросился на бортпроводника. Агрессор игнорировал все замечания, его передали турецкой полиции. Рейс был задержан, расходы перевозчика из-за инцидента выросли. Одна из статей Воздушного кодекса позволит отказать в продаже билета тем, кто вел себя неприлично на борту, угрожал безопасности полета, оскорбительно вел себя по отношению к другим или не подчинялся командиру воздушного судна.

В этом же ряду причастные к случаям угона либо захвата самолета, а также ложно сообщавшие об опасности. Сведения о привлечении лица к ответственности поступают авиакомпании, они станут основанием для внесения дебошира в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.