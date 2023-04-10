Бетон и брусчатка вместо асфальта. Как в Беларуси борются с ямами на дорогах?

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Президент говорит о том, что нужно обратить внимание на бетонные дороги. Возможно, каким-то образом это использовать в городе. Либо нет, это магистральная история?

Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В городе Минске, наверное, там, где новые микрорайоны строятся, там пробуют уже, закладывают дороги из бетона. Но нужно посмотреть какой-то период, как они себя будут вести. Потому что свойства асфальтобетона и бетона немножко различаются. И требования к содержанию, в первую очередь. Алена Сырова, СТВ:

Понятно, что в старых районах, например, мы не сможем сейчас тут снять весь асфальт и переложить на бетон. Надо что-то делать. И с каждым годом все хуже и хуже состояние этого асфальтного покрытия. Может быть, нам имеет смысл обратиться к каким-то новым технологиям? Не знаю, что-то добавлять в эти смеси? Я действительно точно так же, как Кирилл, не разбираюсь в дорожном строительстве, но позаимствовать какие-то технологии? Кирилл Казаков:

Академия наук, например. Руслан Ясюченя:

«БелдорНИИ», НИЧ БНТУ разрабатывают. Применяем сейчас, последние несколько лет асфальтобетоны повышенной деформационной устойчивости. Что они, для чего? Препятствуют образованию колейности. Это больше для летнего, жаркого периода. Там, где идет тяжеловесный крупногабаритный транспорт, где общественный транспорт. Либо это делается в остановочных карманах, либо пополосно, на перекрестках. Уже несколько лет применяются эти асфальтобетоны.