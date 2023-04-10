«Клецк не забыт». Как обстоят дела с благоустройством малых городов? Ответили в ЖКХ

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Вы знаете, некоторые с такой долей скепсиса относятся к конкурсам и соревнованиям. В Минске проводят эти соревнования дворов. Кирилл Казаков, СТВ:

Вроде как нигде, кроме нас, такого нет. Алена Сырова:

Да, так и происходит. Так вот, Екатерина Петровна, у меня вопрос к вам, если проследить тенденцию последних нескольких лет, может, больше доверия, симпатии к этим конкурсам появилось?