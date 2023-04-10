«Клецк не забыт». Как обстоят дела с благоустройством малых городов? Ответили в ЖКХ
Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Вы знаете, некоторые с такой долей скепсиса относятся к конкурсам и соревнованиям. В Минске проводят эти соревнования дворов.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вроде как нигде, кроме нас, такого нет.
Алена Сырова:
Да, так и происходит. Так вот, Екатерина Петровна, у меня вопрос к вам, если проследить тенденцию последних нескольких лет, может, больше доверия, симпатии к этим конкурсам появилось?
Екатерина Соловьева, заместитель генерального директора ЖКХ Минской области:
Однозначно их надо проводить среди населения. Вовлекать тем самым население, в том числе и в благоустройство не только дворов, но и придомовых территорий своих и лучших подворий – это правильные конкурсы. И еще хочу добавить, это очень важно, когда проводятся «Дожинки» областные, мнение и губернатора Минской области, и всех руководителей на местах, ведь мы делаем не только для города и готовим город не только к проведению праздника, но и готовим мы для населения района. Вот, например, в текущем году будут проводиться областные «Дожинки» в Солигорске. Но это не значит, что все финансовые средства и силы будут направлены в город. Мы будем благоустраивать и Старобин, и 10 населенных пунктов мелких, делая там и дороги, и придомовые территории. То же самое и со Слуцком. Слуцк объявлен культурной столицей.
Кирилл Казаков:
Вам скажут, что Солигорск – город богатый, город шахтеров. Там будет хорошая история. А если, например, в каком-нибудь Клецке или Любани? Там подальше, подешевле?
Екатерина Соловьева:
Поверьте мне, и Клецк не забыт в этом году. Все дополнительное финансирование, которое председатель облисполкома может выделить на благоустройство, он распространяет, в том числе и благодаря нашим объездам территорий, потому что, понятное дело, в каждом районе своя проблематика. Но, когда ты выезжаешь, сравниваешь, ты можешь определить, куда необходимо направить средства в большей степени, где в меньшей.
Алена Сырова:
А самих людей спрашиваете?
Екатерина Соловьева:
В обязательном порядке. Для этого и создана, в первую очередь, служба 115. Это платформа для аккумулирования насущных проблем в том числе.
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