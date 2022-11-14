Возрастные мамы. Осознанный выбор или неправильные приоритеты?
Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Апрель 2011 года, знаменитое послание, в котором Президент произнес: первый ребенок ваш, второй – мы посмотрим, где и кому помочь, а третий ребенок мой. Эта крылатая фраза, наверное, говорит о том, что уже тогда Александр Григорьевич все-таки думал о демографии, наверное, все-таки через призму свей семьи пропускал. Потом он говорил, что в нашей стране надо, чтобы жило порядка 30 миллионов, ведь тогда будет страна развиваться, будет сильное и стабильное общество. У нас многодетных семей сейчас больше? Много ли рожают?
Сергей Васильев, главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Если верить статистике, то их стало больше. Даже по своему опыту могу сказать, что третьего, четвертого, пятого за последние годы стали рожать чаще, чем раньше. Когда спрашиваешь у мам, что явилось поводом для родов, безусловно, это не квартира, не какие-то материальные блага, а абсолютно осознанный подход, выбор людей. Если взять медицинскую составляющую, статистика очень простая: в 2000 году средний возраст рождения первого ребенка составлял 25,6 года, а сейчас у нас уже 29,6. То есть на 4 года, к сожалению, наши мамы стали старше.
Алена Сырова, СТВ:
Из этого делаем вывод, что к материнству стали подходить осознаннее?
Сергей Васильев:
Нет. Наверное, правильнее будет сказать, что приоритет материнства, семьи не стоят на первом месте у нас. На первом месте у женщины получение образования, материальных благ, устройство в жизни, а уже потом становится вопрос приоритета. И для нас (с точки зрения медицины) это немножко хуже, потому что чем мама взрослее, тем она с большим букетом проблем подходит к вопросу материнства, и обеспечить для нее безопасное материнство – это уже труд врачей.
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