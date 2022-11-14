Возрастные мамы. Осознанный выбор или неправильные приоритеты?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Апрель 2011 года, знаменитое послание, в котором Президент произнес: первый ребенок ваш, второй – мы посмотрим, где и кому помочь, а третий ребенок мой. Эта крылатая фраза, наверное, говорит о том, что уже тогда Александр Григорьевич все-таки думал о демографии, наверное, все-таки через призму свей семьи пропускал. Потом он говорил, что в нашей стране надо, чтобы жило порядка 30 миллионов, ведь тогда будет страна развиваться, будет сильное и стабильное общество. У нас многодетных семей сейчас больше? Много ли рожают?