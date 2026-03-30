Муковозчик: к хорошему очень быстро привыкаешь и перестаешь ценить

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

В Литве во время турнира ММА Bushido 101 при выходе бойца на арену зазвучал гимн СССР. Музыку быстро заменили, полиция ищет виновных. Поговаривают даже, 18-летний литовец сам сунул диджею флешку с композицией. Как думаете, такое возможно?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

А почему нет? Деморализация противника в самом начале поединка приносит результат. Вот выходит на ринг Ягелавичюс против Сименаса, выходит под «Союз нерушимый республик свободных». А у того в квартире уже год как не топлено, ибо дорого. Да и сама квартира уже почти что не по карману. Почему и приходится кулачными боями зарабатывать на жизнь. Отец работал в Клайпедском порту, был уважаемым стивидором, закрыли порт к чертовой матери. Мать на железной дороге, которая сейчас бесполезно ржавеет в тех местах, где ее еще не разобрали напрочь. И света в литовской хате в последнее время все меньше, потому как свою атомную станцию еще когда сгубили, а никто больше электричества почти даром не дает, как давали в Союзе. Вот и заныл Ноюс белугой, услышав первые такты того гимна, под который вся большая семья Сименусов когда-то и ложилась, и вставала. Так Ягелавичюс его и победил. А диджей сказал: мол, ему что дали, то он и поставил. В следующий раз поставит «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина», так вообще вся арена встанет, праздновать начнет, в пляс пустится. Что, скажете нет?

Все больше разговоров о том, что ИИ ставит под удар некоторые высокооплачиваемые профессии. Сильнее всего под угрозой айтишники и те, кто работает с текстами. Андрей Николаевич, если не журналистика, то что?

Андрей Муковозчик:

Нет, девчонки, это вы себе и своим подружкам такой вопрос задавайте: что вместо маленьких текстов? Потому что я ведь еще и книжки пишу, и по радио выступаю, занятия провожу. Есть еще, где силы приложить, есть. Что до вашего «искусственного», то читали ли вы, что уже запущен стартап Rent A Human, что в переводе значит «Найми человека», смысл которого вот в чем. За деньги искусственный интеллект сможет пользоваться услугами живых людей там, где он сам ничего не может. Ну там, потрогать траву, пробежать по росе, вдохнуть запах утра и солнца, впиться зубами в сочный шашлык, чтобы сок аж брызнул, и, проглотив еще шкварчащий кусок живого мяса, запить его водопадом темного нефильтрованного. Вот к чему, девчонки, нужно готовиться. Слоган того стартапа звучит заманчиво. «Заработай, когда виртуальному интеллекту понадобится что-то сделать в реале». И пишут, что на бирже уже доступно примерно с миллион резюме. Уже наприсылали. Так что я бы на вашем месте поторопился, чтобы не опоздать.

На этой неделе объявили, что в Беларуси ввели безвизовый режим для граждан более чем 70 стран на время проведения «Славянского базара». Андрей Николаевич, это жест гостеприимства или способ показать соседям, как выглядит страна, где не замерзают и не голодают?