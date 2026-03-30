Каждое зерно – в дело! Узнали, какие планы на урожай у белорусских аграриев в 2026 году

Как известно, весенний день год кормит. И закладке урожая уделяется пристальное внимание на всех уровнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы каждое зернышко дало всходы – репортаж Юлии Мычки.

К народной мудрости «Что посеешь, то и пожнешь» в хозяйстве «Авангард» добавляют «как посеешь». Главный агроном Наталья Ермалюгина прямо в поле проверяет арифметику посевной – крутит колесо, считает сантиметры между семенами и обороты. И чтобы через месяц на поле не выпал загадочный сектор приз важно понимать – 5 миллионов семян белорусского сорта овса «Квант» на гектар требуют не удачи, а точного расчета.

Наталья Ермалюкина, главный агроном сельхозпредприятия «Авангард» Могилевского отделения Белорусской железной дороги:

Прокрутили 17,5 раз катушки, чтобы сымитировать проход сеялки на 250 квадратных метров. В дальнейшем то, что высыпалось в ящики, мы соберем в мешок и взвесим, умножив на 40. Таким образом узнаем, сколько семян у нас пошло на гектар. Посевная здесь стартовала 4 дня назад. Всего под яровыми – 2,5 тысячи гектаров. Пятая часть из них – ранние. Каждое зерно – в дело. Овес и другие яровые пойдут на собственный комбикормовый завод. В хозяйстве 24 тысячи свиней и почти 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Сырьем свое производство закрывают на 85 % – это серьезная независимость. В 2025 году в хозяйстве ввели новую товарную ферму. А это в перспективе – плюс 400 голов дойного стада. А значит, скоро и молока будет больше, и поголовью своя надежная кормовая база. И в этой аграрной арифметике по-прежнему самый ценный ресурс – время.

Александр Жибурт, директор филиала сельхозпредприятия «Авангард» Могилевского отделения Белорусской железной дороги:

Самое главное – это закрытие влаги. Чтобы вот эта влага вся, был снег, но она быстро ушла. Мы ее не видим, где она, куда делась. Поэтому в первую очередь остановить задержку влаги. И прямо пропорционально нужно засеять эти поля, которые подготовили.

Посевная кампания – это процесс, требующий от аграриев максимальной выносливости, точности и безупречного планирования в условиях быстро меняющейся погоды. Особенно это актуально для Витебской области. Где каждый сезон отличается непостоянством. Отсюда и различия в темпах сева. Если в брестском регионе несколько хозяйств уже рапортуют о завершении кампании, то на севере страны эти цифры в 10 раз меньше. Чтобы на финише получить хороший урожай, аграриям Витебской области на старте нужно просчитать каждый шаг. Что и делают в сельхозпредприятии «Бегомльское» Докшицкого района.

Александр Новицкий, директор сельхозпредприятия «Бегомльское»:

Мы проводим все – подкормку, подсев трав, подготовку почвы, внесение органики в сев. Эти все работы и посевы кукурузы мы планируем закончить до 15 мая. Сельхозпредприятия Докшицкого района одними из первых в регионе включились в весенне-полевые работы. Четверть площадей уже пройдена. В почву опускают семена отечественной селекции. Они наиболее приспособлены к климатическим условиям региона. Облисполком взял на себя обеспечение удобрениями и техникой. Аграриям остается трудится качественно и в агротехнические сроки.

Владимир Петрушенко, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Докшицкого райисполкома:

Не прозевали, если так говорить по-простому. С первых же дней активно включились в проведение этих работ. Теперь дневная выработка у нас 330 примерно гектаров, но планируем больше 400 в день сеять. Многие хозяйства получили энергонасыщенные трактора, посевные агрегаты, кукурузные сеялки. И в дальнейшем также будет продолжена поставка сельхозмашин.