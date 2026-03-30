Сезон добрых дел стартовал! Брестские коммунальщики активно благоустраивают областной центр

Белорусские города после зимы буквально перезапускаются – улицы, дворы и общественные пространства приводят в порядок в рамках масштабной весенней кампании. Это уже не просто сезонная традиция, а заметное общественное движение, в которое включаются не только коммунальные службы, но и сами жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте, например, к благоустройству активно подключились горожане – через инициативы и акции, которые собирают все больше участников. Генеральная уборка постепенно превращается в нечто большее – в новый подход к городской среде и ответственности за нее.