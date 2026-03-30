Сезон добрых дел стартовал! Брестские коммунальщики активно благоустраивают областной центр
Белорусские города после зимы буквально перезапускаются – улицы, дворы и общественные пространства приводят в порядок в рамках масштабной весенней кампании. Это уже не просто сезонная традиция, а заметное общественное движение, в которое включаются не только коммунальные службы, но и сами жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бресте, например, к благоустройству активно подключились горожане – через инициативы и акции, которые собирают все больше участников. Генеральная уборка постепенно превращается в нечто большее – в новый подход к городской среде и ответственности за нее.
Звук пробуждения после зимы. У стен Брестской крепости уже несколько недель не замолкает техника. Коммунальщики очищают территорию от дикой поросли, проводят ревизию аварийных деревьев, поднимают кроны вдоль береговой линии.
На глазах открывается обновленная панорама на легендарную цитадель. К работам подходят масштабно и ответственно в канун 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
Сергей Назарук, работник зеленого строительства брестского предприятия «Коммунальник»:
Исторический памятник, поэтому нужно подходить с умом и аккуратностью. И люди ходят достаточно пожилые, которые переживают, чтобы было все красиво, как и раньше. Ответственная работа на самом деле.
Зазеленеют вскоре и городские лужайки. По Бресту обновляют газоны и засевают новые. На все уйдет порядка 10 тонн семян трав. Областной центр зацветет целым миллионом бутонов – 1/5 часть составят ранние тюльпаны.
Брест носит звание гостеприимных западных ворот нашей страны – именно по этому направлению движения отремонтируют дорожное полотно. К работам уже приступили. Всего же в областном центре обновят около 14 километров дорожной сети, а также тротуары.
Чистыми и ухоженными белорусские города делают не только коммунальные службы, а еще неравнодушие самих жителей. Толокой и сообща желание жить в комфортных условиях можно воплотить в жизнь. Сезон добрых дел стартовал!
Подробнее в видео.