«Какая у Президента может быть диета? Меня уже научили есть всякую гадость». Чем питается Александр Лукашенко?

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица». Александр Лукашенко:

Бери блин. Руками бери блин. Наиля Аскер-заде:

Беру. И с чем вы предпочитаете блины? Александр Лукашенко:

Я буду есть с салом, а ты, как мусульманка, можешь с грибами, можешь… Масло сливочное ешь? Наиля Аскер-заде:

Ем. Александр Лукашенко:

Нарезай, сколько тебе надо. Я, допустим, столько беру. Это очень хорошее масло.

Наиля Аскер-заде:

Белорусское? Александр Лукашенко:

Да. Мы его поставляем в Россию. Наиля Аскер-заде:

А какое ваше любимое блюдо? Александр Лукашенко:

Когда-то я говорил, что молочный суп, но сейчас я молочный суп не ем, меня уже научили есть всякую гадость. Наиля Аскер-заде:

Диетическую гадость?