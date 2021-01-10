«Какая у Президента может быть диета? Меня уже научили есть всякую гадость». Чем питается Александр Лукашенко?
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Александр Лукашенко:
Бери блин. Руками бери блин.
Наиля Аскер-заде:
Беру. И с чем вы предпочитаете блины?
Александр Лукашенко:
Я буду есть с салом, а ты, как мусульманка, можешь с грибами, можешь… Масло сливочное ешь?
Наиля Аскер-заде:
Ем.
Александр Лукашенко:
Нарезай, сколько тебе надо. Я, допустим, столько беру. Это очень хорошее масло.
Наиля Аскер-заде:
Белорусское?
Александр Лукашенко:
Да. Мы его поставляем в Россию.
Наиля Аскер-заде:
А какое ваше любимое блюдо?
Александр Лукашенко:
Когда-то я говорил, что молочный суп, но сейчас я молочный суп не ем, меня уже научили есть всякую гадость.
Наиля Аскер-заде:
Диетическую гадость?
Александр Лукашенко:
Да. В основном овощной суп какой-то.
Наиля Аскер-заде:
То есть вы на диете, или как?
Александр Лукашенко:
Какая у Президента может быть диета? Вот тебя я угощаю блинами, я бы сегодня блины вечером не ел.
Наиля Аскер-заде:
Давайте есть… траву?
Александр Лукашенко:
Это не дай бог. У меня был случай. Мать моя с деревни приехала, сидим, обедаем, ей принесли, мне. Смотрю, она вилкой ковыряется, ковыряется. Я говорю: «Мам, почему ты не ешь?» Она по-белорусски: «А, дзетачка мае, а чым же цябе тут кормяць? Да ў нас же свіней так кармілі». Траву эту. Это самая здоровая пища.