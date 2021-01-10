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«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

10 января 2021 18:14
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Новости Беларуси. Ехать в Дрибин за сюжетом о валенках хотелось в морозный день, чтобы лично убедиться в справедливости слухов  в столице шаповалов до сих пор каждый пятый житель в холодный сезон носит валенки. Но выпросить у капризной погоды снега в день съемок не удалось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-1

Дрибин встретил нас плюсовой температурой и пасмурным небом. Хмурое настроение «развалял» в пух и прах мастер по шаповальному искусству Владимир Осиповский. Его теплому ремеслу уже больше десяти лет. Секреты дела он передает местной детворе, которая приходит к нему на кружок в музей.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-4

Ваше ремесло приятное на ощупь?
На ощупь приятное, потому что шерсть нежная, она считается дрибинским золотом.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-7

В руках мастера дрибинское золото превращается в теплую обувь. Секреты валяния Владимиру открыла мама. Сегодня его шерстяную обувь носят даже на другом континенте, в Австралии. Авторские валенки от дрибинского мастера «ходят» по дорогам Англии и Италии.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-10



Владимир Осиповский, мастер-шаповал Дрибинского историко-этнографического музея:
Самые маленькие вот такие, а самые большие делал в Мстиславский район лет 12 назад человеку из охраны природы при Президенте. 33 сантиметра ступня, я не знаю, это 50 или 51 размер.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-12

Уникальные валенки от Владимира можно смело называть экопродуктом, ведь для изготовления обуви он использует немытую шерсть. Такую просто обожает моль, поэтому валенки нужно тщательно от нее прятать. Также тщательно шаповалы в прошлом веке прятали от чужих глаз свою уникальную дрибинскую технологию валяния. Чтобы сохранить ее в секрете, придумали даже свой язык – катрушницкий лемезень. Сегодня им владеют единицы потомки шаповалов минувших столетий.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-15

Владимир Осиповский:
Свои секреты никто не понимал. Даже в семье бывало такое, что жена не понимала этот язык, муж занимался промыслом. 
Даже жене боялись секреты передавать?
Жена просто не владела этим языком.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-18

Юлия Мычка, корреспондент:
В былые времена валенки считались большой роскошью, такую обувь могли себе позволить только зажиточные люди. И валенки даже передавали по наследству.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-21

Обанкротить современных шаповалов не смогли даже теплые зимы. Заказы все равно поступают. Местные мастера уверены, что такая обувь никогда не выйдет из моды.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-24

Владимир Осиповский:
Наши прадедушки и прабабушки носили, они были очень мудрые. Сейчас нанотехнологии, но здоровье нигде не купишь ни за какие деньги.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-27

Татьяна Черепович, научный сотрудник Дрибинского историко-этнографического музея:
Валенки на протяжении всей моей жизни существуют со мной. Я с шаповальством знакома с детства, потому что у меня отец был шаповалом. Я видела, как к нему приходили люди, приносили шерсть. Из этой шерсти он изготавливал валенки. И он разрешал нам, маленьким деткам, похлопать по этому плястику шерсти и видеть результат своего труда.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-30

Не мокрому, а сухому валянию Татьяна Михайловна обучает сегодня всех желающих. Под ее руководством цветная шерсть в руках новичков превращается в эксклюзивные вещи.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-33

Сегодня на мастер-классе мы сделаем игрушку собственными руками, которую вы сможете забрать с собой и украсить свою елочку.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-36

Олеся и Таисия Дикевич, участницы мастер-класса по сухому валянию:
Посетить мастер-класс нас впечатлили наши родственники, приехавшие из Казахстана. Они были удивлены изделиями из шерсти и соломы. Такого там нет, в Казахстане. Может, где-то и развивается такое ремесло, но там, где проживают мои родственники, нет. И мы с ребенком посетили мастер-класс для того, чтобы изготовить новогодние игрушки, и, скорее всего, мы по почте им вышлем, они будут очень довольны.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-39

Я делала маленькую елочную игрушку, подарю работу моей учительнице.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-42

Анастасия Илбовникова, участница мастер-класса по сухому валянию:
Меня вообще попросила подруга, взяла меня с собой, и мы с ней пошли сюда. У меня вообще к этому душа не лежит, поэтому я была немножко против, но она меня уговорила. В итоге я пришла, и мне понравилось очень.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло-45

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