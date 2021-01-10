«Я сладкоежка страшный, ой». Какими конфетами Александр Лукашенко кормил Наилю Аскер-заде?
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Вы сладкое любите или это не вам конфетки?
Александр Лукашенко:
Я сладкоежка страшный, ой. По мне же видно.
Наиля Аскер-заде:
Ну, и спортом много занимаетесь.
Александр Лукашенко:
Если питание не отрегулировано, никогда не… Вот постареешь – поймешь. Это беда. Ты чай будешь пить какой-нибудь?
Наиля Аскер-заде:
Буду.
Александр Лукашенко:
Какую тебе (конфету – прим. ред.)?
Наиля Аскер-заде:
Какую? «Президент», конечно.
Александр Лукашенко:
А вот это вот попробуй.
Наиля Аскер-заде:
Хорошо, спасибо.
Александр Лукашенко:
Эта со спиртным.
Наиля Аскер-заде:
Вам еще за руль садиться сегодня.
Александр Лукашенко:
Я вообще пьяным не бываю и за руль никогда не сажусь, даже если понюхаю. Сегодня мы ее напоим и накормим.
Наиля Аскер-заде:
Не-не-не, я не пью.
Александр Лукашенко:
О, «не пью». Кто тебе сказал?
Наиля Аскер-заде:
Только чай. Чай вкусный, кстати.
Александр Лукашенко:
Ты приехала в диктатуру.