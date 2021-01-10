«Я сладкоежка страшный, ой». Какими конфетами Александр Лукашенко кормил Наилю Аскер-заде?

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица». Наиля Аскер-заде:

Вы сладкое любите или это не вам конфетки? Александр Лукашенко:

Я сладкоежка страшный, ой. По мне же видно. Наиля Аскер-заде:

Ну, и спортом много занимаетесь.

Александр Лукашенко:

Если питание не отрегулировано, никогда не… Вот постареешь – поймешь. Это беда. Ты чай будешь пить какой-нибудь? Наиля Аскер-заде:

Буду. Александр Лукашенко:

Какую тебе (конфету – прим. ред.)? Наиля Аскер-заде:

Какую? «Президент», конечно. Александр Лукашенко:

А вот это вот попробуй.

Наиля Аскер-заде:

Хорошо, спасибо. Александр Лукашенко:

Эта со спиртным. Наиля Аскер-заде:

Вам еще за руль садиться сегодня. Александр Лукашенко:

Я вообще пьяным не бываю и за руль никогда не сажусь, даже если понюхаю. Сегодня мы ее напоим и накормим.