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«Я сладкоежка страшный, ой». Какими конфетами Александр Лукашенко кормил Наилю Аскер-заде?

10 января 2021 18:22
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

Наиля Аскер-заде:  
Вы сладкое любите или это не вам конфетки?  

Александр Лукашенко:  
Я сладкоежка страшный, ой. По мне же видно.  

Наиля Аскер-заде:  
Ну, и спортом много занимаетесь.  

«Я сладкоежка страшный, ой». Какими конфетами Александр Лукашенко кормил Наилю Аскер-заде?-1

Александр Лукашенко:
Если питание не отрегулировано, никогда не… Вот постареешь – поймешь. Это беда. Ты чай будешь пить какой-нибудь?

Наиля Аскер-заде:
Буду.  

Александр Лукашенко:  
Какую тебе (конфету – прим. ред.)?  

Наиля Аскер-заде:  
Какую? «Президент», конечно.  

Александр Лукашенко:  
А вот это вот попробуй.  

«Я сладкоежка страшный, ой». Какими конфетами Александр Лукашенко кормил Наилю Аскер-заде?-4

Наиля Аскер-заде:
Хорошо, спасибо.  

Александр Лукашенко:
Эта со спиртным.  

Наиля Аскер-заде:  
Вам еще за руль садиться сегодня.  

Александр Лукашенко:  
Я вообще пьяным не бываю и за руль никогда не сажусь, даже если понюхаю. Сегодня мы ее напоим и накормим.

«Я сладкоежка страшный, ой». Какими конфетами Александр Лукашенко кормил Наилю Аскер-заде?-7

Наиля Аскер-заде:  
Не-не-не, я не пью.  

Александр Лукашенко:  
О, «не пью». Кто тебе сказал?  

Наиля Аскер-заде:  
Только чай. Чай вкусный, кстати.  

Александр Лукашенко:  
Ты приехала в диктатуру.  

«Я сладкоежка страшный, ой». Какими конфетами Александр Лукашенко кормил Наилю Аскер-заде?-10

Наиля Аскер-заде:  
То есть вы диктатор все-таки?  

Александр Лукашенко:  
Да. И как мусульманская девушка ты вообще должна исполнять все.  

Наиля Аскер-заде:    
Я здесь корреспондент, а не девушка мусульманская.    

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