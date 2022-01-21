Какие гормоны отвечают за хорошее настроение и как восполнить их недостаток в организме?

В холодное время года мы все так или иначе подвержены депрессии. Если декабрь еще полон предновогодних хлопот, то январь и февраль уже нагоняют тоску. Появляется усталость, сонливость, подавленное настроение. Апатия, серость за окном, холодный ветер, мороз – все это начинает раздражать. О причинах возникновения зимней депрессии и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Инна, подскажите, ведь не последнюю роль играет то, что мы едим? Ведь не даром говорят, почему весной депрессия – потому что за зиму израсходовались все витамины, минералы, и мы к весне уже еле дотягиваем. Или это уже устаревшее мнение?

Инна Рожок, врач-диетолог, нутрициолог:

А как же живут исландцы, ирландцы? У них там всю жизнь должна быть депрессия, каждый день, каждый год и все сезоны. Но они умеют обеспечить себе ту философию наслаждения. Даже если там туман, дождь, ветер и смог стоит такой природный, они все равно получают удовольствие. Одно из удовольствий – это, конечно, здоровое, правильное питание и грамотное питание. Если еще говорить про нас, как человека и биологическую машину, то у нас есть важные гормоны, которые настроение и регулируют. Это гормон серотонин – гормон удовольствия, гормон норадреналин – гормон достаточно агрессивный и гормон дофамин – то есть гормон мотивации: я хочу что-то делать, я такой весь целеустремленный. Самое важное, чтобы еще же и эти гормоны строились. А гормоны – это сложные вещества. Они состоят, как минимум, из двух частей – молекулы гормонов – из белков и жиров. Наша пища должна, как минимум, быть источником вот этого строительного материала. Чтобы строилось достаточное количество гормонов удовольствия, мотивации и всего остального.

Наталья Надольская:

Хорошо, на что надо налегать зимой? Инна Рожок:

Значит, надо есть белковые продукты обязательно. Но такие, которые содержат хорошо усваиваемый белок, там есть коэффициент усвоения. Например, индейка, любое белое мясо, рыба, морепродукты, яйца, бобовые. Это все источники белка. Крупа, грубые крупы – это тоже источники белка. Соответственно, должны быть жиры. Но правильные жиры. Не то, что у нас иногда в некоторых продуктах содержится. Поэтому тоже жирная рыба. Омега-3 жирные кислоты морского происхождения, это морепродукты. Основной источник – это жирная рыба. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

А оливковое масло, может быть?