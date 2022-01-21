«Не хочется никуда идти, красиво одеваться». Что такое зимняя депрессия и почему она возникает?

В холодное время года мы все так или иначе подвержены депрессии. Если декабрь еще полон предновогодних хлопот, то январь и февраль уже нагоняют тоску. Появляется усталость, сонливость, подавленное настроение. Апатия, серость за окном, холодный ветер, мороз – все это начинает раздражать. О причинах возникновения зимней депрессии и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос, наверное, к вам, Ольга. Я слышала только о весенней и осенней депрессии. Неужели есть и зимняя депрессия?

Ольга Новаш, психолог:

На самом деле, мне кажется, что депрессия может быть, есть какие-то сезонные колебания. Но если человек вовремя себя не слышит, то депрессия может случиться и летом. Ольга Шерснева:

То есть это не связано, например, с сезоном именно? Ольга Новаш:

Есть, в принципе. Мы часто обращаем внимание, когда мы уезжаем куда-то в южные страны – там вроде бы много солнышка – мы знаем, что на солнце вырабатывается витамин D, соответственно, увеличивается количество гормонов радости. Нам все время кажется, почему там люди такие улыбающиеся? У них просто есть вот этот природный антидепрессант. Поэтому на самом деле нам, особенно в наших краях, когда тут и солнца нет, да еще и темно, проснулись – темно, пришли с работы – уже темно, то есть эта депрессия есть. Вопрос в том, что даже с этим можно работать, когда мы слышим себя. Если мы не слышим себя, то мы можем и в самый разгар лета себя загнать куда-то.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я помню, что раньше говорили, почему осенняя – был какой-то период обострения. Весенняя, потому что заканчивались витамины. Мне кажется, сейчас уже появится летняя депрессия, потому что мы не сможем позволить себе поехать на море, как делали это раньше ежегодно. А некоторые по два-три раза в год. Ольга Новаш:

Здесь вопрос в том, почему мы, например, привязываем какие-то удовольствия, новые впечатления – а это именно и продуцирует эти гормоны радости – только к морю? Здесь же вопрос в том, что если я хочу быть счастливым, то я могу быть счастливым, даже если пойду с ребенком в парк. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Это зависит от человека?

Ольга Новаш:

Конечно, да. Алеся Лакина:

И все-таки, Ольга, давайте вернемся к зимней депрессии. Скажите, исключительно ли погодные условия влияют на это состояние или есть еще какие-то факторы, которые накладываются, вызывая депрессию? Ольга Новаш:

Здесь, как я сказала, что это могут быть природные факторы, плюс бывает так, что все-таки мы уже к этому времени устаем даже чисто психологически. Почему мы ждем Новый год? Мы все ждем чуда, что проснемся 1 января – хоп, и все обнулилось. Мы все бывает откладываем на потом жизнь, либо какие-то ожидания. Поэтому это тоже накладывает. Плюс вот это количество темного времени, когда на самом деле не хватает. В принципе, пища – то, что мы кушаем. Где-то уже витамины заканчиваются. А это все взаимосвязано. Поэтому здесь нужно смотреть за этим тоже.