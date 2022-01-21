«Не хочется никуда идти, красиво одеваться». Что такое зимняя депрессия и почему она возникает?
В холодное время года мы все так или иначе подвержены депрессии. Если декабрь еще полон предновогодних хлопот, то январь и февраль уже нагоняют тоску. Появляется усталость, сонливость, подавленное настроение. Апатия, серость за окном, холодный ветер, мороз – все это начинает раздражать. О причинах возникновения зимней депрессии и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У меня вопрос, наверное, к вам, Ольга. Я слышала только о весенней и осенней депрессии. Неужели есть и зимняя депрессия?
Ольга Новаш, психолог:
На самом деле, мне кажется, что депрессия может быть, есть какие-то сезонные колебания. Но если человек вовремя себя не слышит, то депрессия может случиться и летом.
Ольга Шерснева:
То есть это не связано, например, с сезоном именно?
Ольга Новаш:
Есть, в принципе. Мы часто обращаем внимание, когда мы уезжаем куда-то в южные страны – там вроде бы много солнышка – мы знаем, что на солнце вырабатывается витамин D, соответственно, увеличивается количество гормонов радости. Нам все время кажется, почему там люди такие улыбающиеся? У них просто есть вот этот природный антидепрессант. Поэтому на самом деле нам, особенно в наших краях, когда тут и солнца нет, да еще и темно, проснулись – темно, пришли с работы – уже темно, то есть эта депрессия есть. Вопрос в том, что даже с этим можно работать, когда мы слышим себя. Если мы не слышим себя, то мы можем и в самый разгар лета себя загнать куда-то.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я помню, что раньше говорили, почему осенняя – был какой-то период обострения. Весенняя, потому что заканчивались витамины. Мне кажется, сейчас уже появится летняя депрессия, потому что мы не сможем позволить себе поехать на море, как делали это раньше ежегодно. А некоторые по два-три раза в год.
Ольга Новаш:
Здесь вопрос в том, почему мы, например, привязываем какие-то удовольствия, новые впечатления – а это именно и продуцирует эти гормоны радости – только к морю? Здесь же вопрос в том, что если я хочу быть счастливым, то я могу быть счастливым, даже если пойду с ребенком в парк.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Это зависит от человека?
Ольга Новаш:
Конечно, да.
Алеся Лакина:
И все-таки, Ольга, давайте вернемся к зимней депрессии. Скажите, исключительно ли погодные условия влияют на это состояние или есть еще какие-то факторы, которые накладываются, вызывая депрессию?
Ольга Новаш:
Здесь, как я сказала, что это могут быть природные факторы, плюс бывает так, что все-таки мы уже к этому времени устаем даже чисто психологически. Почему мы ждем Новый год? Мы все ждем чуда, что проснемся 1 января – хоп, и все обнулилось. Мы все бывает откладываем на потом жизнь, либо какие-то ожидания. Поэтому это тоже накладывает. Плюс вот это количество темного времени, когда на самом деле не хватает. В принципе, пища – то, что мы кушаем. Где-то уже витамины заканчиваются. А это все взаимосвязано. Поэтому здесь нужно смотреть за этим тоже.
Наталья Надольская:
Я замечала, что когда едешь на работу, вот это серое, свинцовое небо прямо до земли. Даже как-то и работать не хочется. А если солнышко светит, то уже как-то радостнее даже зимой. То есть даже если зимой появляются какие-то солнечные дни – как-то поприятнее.
Ольга Шерснева:
У меня с этим вообще большая проблема. У меня какая-то солнцезависисмость, мне кажется. Зависимость от солнечного света, потому что как только короткий день становится, мне не хочется никуда идти, красиво одеваться, краситься. Я просто себя заставляю все делать. Это правда так. Я не знаю даже, как с этим работать.
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