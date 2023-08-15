В минских школах завершили ремонтные работы накануне нового учебного года

Новости Беларуси. Все текущие ремонты в столичных школах завершены. Принять учеников готовы более 240 учреждений общего среднего образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кабинеты и коридоры стали уютнее в школах Московского, Партизанского, Октябрьского, Ленинского и Заводского районов. В зданиях, которые требовали капитального ремонта, работы еще продолжаются. Здесь меняют окна и кровлю, инженерные системы, оборудование пищеблоков, обновляют санузлы. Новое покрытие укладывают на баскетбольных и волейбольных площадках, закупается спортивное оборудование.

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В рамках капитального ремонта в текущем году завершены уже работы по комплексному ремонту 210-й школы, это Заводской район, она распахнет свои двери уже к 1 сентября. В этой школе был проведен полный ремонт непосредственно самого здания, проведены благоустройство территории и ремонт стадиона.