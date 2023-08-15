В минских школах завершили ремонтные работы накануне нового учебного года

Новости Беларуси. Все текущие ремонты в столичных школах завершены. Принять учеников готовы более 240 учреждений общего среднего образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Кабинеты и коридоры стали уютнее в школах Московского, Партизанского, Октябрьского, Ленинского и Заводского районов. В зданиях, которые требовали капитального ремонта, работы еще продолжаются. Здесь меняют окна и кровлю, инженерные системы, оборудование пищеблоков, обновляют санузлы. Новое покрытие укладывают на баскетбольных и волейбольных площадках, закупается спортивное оборудование.
Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
В рамках капитального ремонта в текущем году завершены уже работы по комплексному ремонту 210-й школы, это Заводской район, она распахнет свои двери уже к 1 сентября. В этой школе был проведен полный ремонт непосредственно самого здания, проведены благоустройство территории и ремонт стадиона.
Все работы по капремонту намерены завершить к 1 сентября. К слову, в 2023 году новых школ в Минске не появится. А вот на 2024-й запланировано открытие одной в микрорайоне «Лебяжий». Здесь смогут учиться более 1 000 ребят.