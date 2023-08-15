«Беларусь развивается, мы движемся вперёд». Андрейченко посетил открытие современного детского сада в Полоцке

Новости Беларуси. Инвестиции в будущее. В Полоцке сегодня большой праздник для маленьких жителей. В молодом микрорайоне открылся новый детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трехэтажное здание напоминает яркий и сказочный замок. Посещать его будут 200 малышей в возрасте от двух до семи лет. Садик оснащен всем необходимым для всестороннего развития маленьких полочан. Музыкальный и гимнастический залы, бассейн, пункт коррекционно-педагогической помощи. Учреждение укомплектовано интерактивным оборудованием. Из 12 групп, две – специализированные: для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и санаторного типа.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нам приятно, что такие проекты в такое непростое время сегодня реализовываются. Потому что даже страны сегодня Запада многие социальные программы сократили и ничего не строят. И урезали социальную поддержку своего населения. Беларусь развивается, несмотря на всю санкционную политику, военно-политическую обстановку, мы движемся вперед.

Наблюдали просто за каждым кирпичиком, как он строится, возвышается, такой яркий. И когда внутрь попали, очень здорово: там все современное, красивое, яркое, новое. Мы пойдем в первый раз с малышом в садик. Очень-очень довольны и счастливы.