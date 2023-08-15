Дмитрий Егорченков: западные санкции в области культуры сыграли нам на руку

С другой стороны, надо хорошо понимать, что в огромном количестве сфер общественной, политической, культурной жизни мы имеем дело с людьми, которые десятилетиями воспитывались, росли, развивались в совершенно другой парадигме. Если режиссер умеет снимать только подражание западным фильмам, с измененными именами сценарии брать западные, то он будет снимать только такие фильмы. Чтобы он вышел на новый качественный уровень, должно произойти что-то сверх, выходящее за рамки понимания.

Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН: Вот у нас до 24-го общественный дискурс и культура в целом были вполне себе западными и составляли часть большого западного культурного пространства. Здесь не нужно заблуждаться, не нужно самообманом заниматься. А вот после 24-го резко все изменилось. Просто сейчас для тех деятелей культуры, мыслителей, общественных деятелей, которые и раньше в нашем обществе присутствовали, но не составляли мейнстримное направление российской культуры, появилась дополнительная возможность. С одной стороны, в общественно-политической жизни стало значительно больше собственного. В каком-то смысле западные санкции, в том числе в области культуры, так называемая отмена культуры русской, сыграли нам на руку в этом смысле.

Дмитрий Егорченков:

Государство должно сформировать очень четкий и очень понятный заказ в этом смысле на культуру. Не нужно заблуждаться, в сегодняшнем мире все еще культурные тренды определяются государством во всех странах мира. Это Европы касается, Соединенных Штатов. В США это наиболее очевидно сегодня для всех. Есть заявка и запрос на повестку. Эту повестку все свободные деятели культуры качают как не в себя. В общем, процесс начался. В какую сторону он придет? Куда он дойдет? Удастся ли в рамках этого процесса избежать и экстремистских некоторых отклонений, которые тоже естественный, как говорят в научно-фанастических книжках, «откат», взрывная волна в определенном смысле слова – это тоже время покажет. Но пока я скорее с оптимизмом смотрю на то, что у нас происходит. Хотелось бы быстрее.

Хотелось бы, чтобы условные кинематографисты и государственные структуры в России, которые занимаются поддержкой кинематографа, например, как все еще одного из самых сильных инструментов формирования общественного сознания, уделяли большее внимание не только технической стороне вопроса, но и идейно-смысловому наполнению, например, там прекрасного художественного фильма «Чебурашка», который технически прекрасен, а если его начать разбирать с морально-этической и с художественной точки зрения, то там выяснится очень много интересного. И так далее, и так далее. Я надеюсь, что этот процесс запущен, что он ускоренно развивается. Но говорить о том, что он завершен, пока рано.

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