Трамп подписал указ о введении пошлин от 15 до 41% в отношении более 60 стран и ЕС

Дональд Трамп вновь поднимает знамя протекционизма. Американский президент подписал указ о введении пошлин от 15 до 41 % в отношении 69 стран и Евросоюза. Новые тарифы вступят в силу 7 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп заявил, что это не очередная отсрочка, он просто дает время службе таможенного и пограничного контроля США внедрить эти тарифы. Так, наиболее высокие пошлины назначены для Ирака, Сербии, Швейцарии, Лаоса, Мьянмы и Сирии. Для стран, не вошедших в список, будет действовать «базовая пошлина» в 10 %.

Отдельным указом Трамп повысил до 35 % пошлины в отношении Канады за недостаточные меры по борьбе с контрабандой фентанила. Напомним, в апреле, спустя неделю после начала торговой войны против 120 стран, Трамп поставил тарифные меры на стоп до 9 июля. После он продлил передышку до 1 августа, чтобы провести переговоры с торговыми партнерами на выгодных Белому дому условиях.