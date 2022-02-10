Какие аппаратные процедуры для коррекции фигуры бывают и что популярно у белорусок?

Сезон отпусков не за горами. Конечно же, каждая девушка мечтает выглядеть на пляже на все 100. Что эффективнее – тренажерный зал, массаж или аппаратные процедуры? О том, как похудеть безболезненно, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Сейчас на самом деле очень огромное количество процедур. Это и ультразвуковая терапия, радиоволновой лифтинг, безинъекционная мезотерапия, аппаратный лимфодренаж и миостимуляция. Все эти процедуры стоят на страже нашего подтянутого тела. Какая-то принципиальная разница есть? Что все-таки лучше?

Елена Лесунович, специалист по аппаратным процедурам коррекции фигуры, консультант по питанию:

Есть биомеханическая стимуляция аппарата Назарова. Это вибрация. Идет удар на мышцу, на спрессовку жировой прослойки, то есть на активацию даже той мышцы, которая не работала. То есть пресс у человека очень слабый, никогда не качал или давным-давно не качал. Так вот ее стимульнем. Например, электромиостимуляция – это электричеством бьет по мышце. То есть жир не трогается, только сокращается внутри мышца. Это сколько надо мышце поработать, дабы она съела рядом лежащий жир с прослойкой в 6-8-12 сантиметров? Поэтому миостимуляцию я, в принципе, здесь не рассматриваю. Однозначно это очень серьезная вещь. Как и ко всем аппаратам очень много противопоказаний есть. Нужно ознакомиться обязательно. Определенно другие аппараты, где есть и ультразвук, RF-лифтинг, и инфракрасный и вакуум в одном – чудо аппарат. Что сделаем здесь? Предлагают вам одну процедуру – 20 минут только на живот и раз в неделю. Какой может быть здесь эффект, если опять же не возьмем в основу питание? То есть, если питания не будет, не будет ничего. С одной процедуры ничего не сделаешь.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Какие противопоказания есть к аппаратным процедурам общие? Елена Лесунович:

Общие – однозначно это доброкачественные опухоли, то есть какие-то новообразования. Температура в данный момент или болезнь, которая сейчас идет, не в стадии ремиссии, а как раз таки острый период. Ну и тромбофлебиты, родинки. Опять же это новообразования. Ну а там все индивидуально. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скажите, а сейчас в топе у белорусок какие аппаратные процедуры? Есть эффект толпы – все побежали на LPG-массаж, на аппарат Назарова. Елена Лесунович:

В топе однозначно идет аппаратный вакуумный массаж с определенным костюмом – костюм-чулок. Потому что ты сделал, выбежал. Не надо мыться, скрабироваться – ничего не надо делать. Все остальное дома сделаешь. Поэтому это быстро, как конвейер. В твоей жизни просто ставишь такой пункт – пойти на массаж. Мало того, что объемы уходят – раз, тонус кожи задается – два, пилинг кожи – три. И коррекция определенный наших частей – ушки, галифе, целлюлит и так далее.