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Вечный огонь, аисты, цвета национального флага. Символ Года исторической памяти определят в творческом конкурсе

10 февраля 2022 21:10
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Новости Беларуси. Прием конкурсных заявок на лучший символ Года исторической памяти продолжает в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отправить свою работу можно до 24 февраля. Лучшая будет объявлена официальным символом 2022-го.

С чем ассоциируется память у молодежи и чем вдохновляются дизайнеры?  В материале Анны Корольчук.  

Вечный огонь, аисты, цвета национального флага. Символ Года исторической памяти определят в творческом конкурсе -1

Я бы вам посоветовала галочку выбор шрифта взять не декоративный, а рубленый, потому что этот росчерк начинает немножко деформировать шрифт.  

Начинающие дизайнеры из художественного колледжа прорисовывают логотипы в графическом редакторе. Процесс небыстрый – шрифт должен легко читаться, а линии – быть пластичными. Однако корректировка деталей – не основной вопрос, главное – выбрать верную концепцию.  

Вечный огонь, аисты, цвета национального флага. Символ Года исторической памяти определят в творческом конкурсе -4

Юлия Зубрицкая, преподаватель Гомельского художественного колледжа:  
Начинаем мы с обозначения идеи, стараемся уйти от стереотипов. То есть первоначально приходят в голову самые стандартные решения. Мы их обговариваем и от них отказываемся. Дальнейшая работа идет над эскизом, и мы сразу не начинаем работать в цифровой графике и открывать компьютер. Мы берем стандартный любимый карандаш древний, и рука начинает работать напрямую с мозгом. А потом, когда идеи обозначены, они обозначены на бумаге – начинаем это оцифровывать.  

Вечный огонь, аисты, цвета национального флага. Символ Года исторической памяти определят в творческом конкурсе -7

Все символы в работе должны не только откликаться автору, но и быть понятными зрителю. Белая птица на голубом фоне – известный образ чистоты и мира, книга всегда ассоциируется со знаниями. За мониторами в основном учащиеся третьего курса – разработка логотипов и эмблем входит в их учебную программу. У молодежи достаточно профессиональных знаний, а участие в конкурсе добавит опыта. Присоединился к ним и будущий выпускник Никита Мохорт. Год исторической памяти станет темой его дипломной работы. За основу своего логотипа юноша возьмет мемориал в Хатыни.  

Вечный огонь, аисты, цвета национального флага. Символ Года исторической памяти определят в творческом конкурсе -10

Никита Мохорт, учащийся Гомельского художественного колледжа:  
Основной памятник, где старец держит ребенка на руках. Я бы хотел взять эту идею. Также там стоит небольшая инсталляция с тремя березами, я хотел зацепиться за эту идею. И третья тема – это, собственно, последствия пожара, эти дымоходы и колокольчики, которые звенят.  

Дипломный проект дополнят тематические плакаты и мобильное приложение. В нем будут туристические маршруты по местам военной истории Беларуси. Специально к Году исторической памяти их перечень с описаниями разработали сотрудники БГУ.  

Вечный огонь, аисты, цвета национального флага. Символ Года исторической памяти определят в творческом конкурсе -13

Анна Корольчук, корреспондент:  
Вечный огонь, аисты, цвета национального флага и белорусский орнамент. Вот с чем у молодежи ассоциируется Год исторической памяти. При этом конкурс проходит буквально в экспресс-формате – работы нужно сдать за месяц. Преподаватели говорят, что для ребят это хорошая тренировка, ведь каждый дизайнер должен знать слово дедлайн.  

Вечный огонь, аисты, цвета национального флага. Символ Года исторической памяти определят в творческом конкурсе -16

Елена Зейбек, директор Гомельского художественного колледжа:  
Такой мозговой штурм происходит – за короткое время надо придумать локально, красиво, чтобы это понравилось зрителю, чтобы это стало востребовано. И каждый творческий человек старается показать все свои способности, все свои знания, которые они приобрели здесь.  

На доработку логотипов у ребят осталось не так много времени – Министерство информации принимает конкурсные работы до 24 февраля.  

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# Год исторической памяти # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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