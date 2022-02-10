Вечный огонь, аисты, цвета национального флага. Символ Года исторической памяти определят в творческом конкурсе

Новости Беларуси. Прием конкурсных заявок на лучший символ Года исторической памяти продолжает в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отправить свою работу можно до 24 февраля. Лучшая будет объявлена официальным символом 2022-го. С чем ассоциируется память у молодежи и чем вдохновляются дизайнеры? В материале Анны Корольчук.

Я бы вам посоветовала галочку выбор шрифта взять не декоративный, а рубленый, потому что этот росчерк начинает немножко деформировать шрифт. Начинающие дизайнеры из художественного колледжа прорисовывают логотипы в графическом редакторе. Процесс небыстрый – шрифт должен легко читаться, а линии – быть пластичными. Однако корректировка деталей – не основной вопрос, главное – выбрать верную концепцию.

Юлия Зубрицкая, преподаватель Гомельского художественного колледжа:

Начинаем мы с обозначения идеи, стараемся уйти от стереотипов. То есть первоначально приходят в голову самые стандартные решения. Мы их обговариваем и от них отказываемся. Дальнейшая работа идет над эскизом, и мы сразу не начинаем работать в цифровой графике и открывать компьютер. Мы берем стандартный любимый карандаш древний, и рука начинает работать напрямую с мозгом. А потом, когда идеи обозначены, они обозначены на бумаге – начинаем это оцифровывать.

Все символы в работе должны не только откликаться автору, но и быть понятными зрителю. Белая птица на голубом фоне – известный образ чистоты и мира, книга всегда ассоциируется со знаниями. За мониторами в основном учащиеся третьего курса – разработка логотипов и эмблем входит в их учебную программу. У молодежи достаточно профессиональных знаний, а участие в конкурсе добавит опыта. Присоединился к ним и будущий выпускник Никита Мохорт. Год исторической памяти станет темой его дипломной работы. За основу своего логотипа юноша возьмет мемориал в Хатыни.

Никита Мохорт, учащийся Гомельского художественного колледжа:

Основной памятник, где старец держит ребенка на руках. Я бы хотел взять эту идею. Также там стоит небольшая инсталляция с тремя березами, я хотел зацепиться за эту идею. И третья тема – это, собственно, последствия пожара, эти дымоходы и колокольчики, которые звенят. Дипломный проект дополнят тематические плакаты и мобильное приложение. В нем будут туристические маршруты по местам военной истории Беларуси. Специально к Году исторической памяти их перечень с описаниями разработали сотрудники БГУ.