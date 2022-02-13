«Чувствую свои мышцы, значит это работает». Ходить в тренажёрный зал или поддерживать фигуру дома?
Сезон отпусков не за горами. Конечно же, каждая девушка мечтает выглядеть на пляже на все 100. Что эффективнее – тренажерный зал, массаж или аппаратные процедуры? О том, как похудеть безболезненно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Светлана, вы прибегали к услугам персональных тренеров. Может быть, обращались, сами ходили в тренажерный зал, сидели ли на диете?
Светлана Кубарева, организатор и участница фитнес-туров:
Нет, я не прибегала к таким индивидуальным тренировкам и диетам. Я в основном тренируюсь дома сама. У меня есть упражнения определенные, которые я дома делаю. Это примерно минут 40. Я вижу их результат. Допустим, если я пропустила, то, сделав их, чувствую свои мышцы, значит это работает.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
У вас очень хорошая значит сила воли. Лиля, у меня к вам вопрос. А можно вообще дома – даже, если ты хорошо танцуешь – для себя танцевать и не ходить в какие-то коллективные группы? Можно как-то похудеть, поддерживать форму?
Лилия Мироненко, тренер-педагог по восточному танцу, судья международного класса:
Да, конечно. Безусловно, это имеет силу.
Юлия Крыницкая:
Мне кажется, когда ты заплатил деньги – куда-то пошел.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Это тебя мотивирует идти и заниматься.
Юлия Крыницкая:
Да, а дома то соцсети, то дети, то готовка, то поговорить по телефону.
Елена Кругликова:
А еще, я считаю, что если ходить уже в тренажерный зал, я буду всегда за тренера. Однажды была история, когда я ходила без тренера, с ребятами, они накачивались. И в течение двух месяцев я с ними конкретненько так поднакачалась и стала еще больше.
Наталья Надольская:
А я знаю, что Елена тоже прибегает к услугам персональных тренеров. Помогает?
Елена Лесунович, специалист по аппаратным процедурам коррекции фигуры, консультант по питанию:
Да. Я сама тренер, но я прибегаю к услугам тренеров. То, что ты сам себе пытаешься дать, сделать – я всегда не доделывала.
Наталья Надольская:
Потому что жалеете, наверное, себя?
Елена Лесунович:
Тренер стоит и диктует то, что надо, и заставит.
Елена Кругликова:
А как часто нужно заниматься? Ежедневно, наверное, все-таки не нужно?
Елена Лесунович:
Ежедневно, нет. Если у вас часовая, полуторачасовая, нужно перерыв до двух суток. Если у вас полчаса дома, то каждый день. Это однозначно, смотря сколько времени. Потом тело, мышцы восстанавливаются. По времени.
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