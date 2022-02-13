«Чувствую свои мышцы, значит это работает». Ходить в тренажёрный зал или поддерживать фигуру дома?

Сезон отпусков не за горами. Конечно же, каждая девушка мечтает выглядеть на пляже на все 100. Что эффективнее – тренажерный зал, массаж или аппаратные процедуры? О том, как похудеть безболезненно, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Светлана, вы прибегали к услугам персональных тренеров. Может быть, обращались, сами ходили в тренажерный зал, сидели ли на диете?

Светлана Кубарева, организатор и участница фитнес-туров:

Нет, я не прибегала к таким индивидуальным тренировкам и диетам. Я в основном тренируюсь дома сама. У меня есть упражнения определенные, которые я дома делаю. Это примерно минут 40. Я вижу их результат. Допустим, если я пропустила, то, сделав их, чувствую свои мышцы, значит это работает. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

У вас очень хорошая значит сила воли. Лиля, у меня к вам вопрос. А можно вообще дома – даже, если ты хорошо танцуешь – для себя танцевать и не ходить в какие-то коллективные группы? Можно как-то похудеть, поддерживать форму?

Лилия Мироненко, тренер-педагог по восточному танцу, судья международного класса:

Да, конечно. Безусловно, это имеет силу. Юлия Крыницкая:

Мне кажется, когда ты заплатил деньги – куда-то пошел. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Это тебя мотивирует идти и заниматься. Юлия Крыницкая:

Да, а дома то соцсети, то дети, то готовка, то поговорить по телефону. Елена Кругликова:

А еще, я считаю, что если ходить уже в тренажерный зал, я буду всегда за тренера. Однажды была история, когда я ходила без тренера, с ребятами, они накачивались. И в течение двух месяцев я с ними конкретненько так поднакачалась и стала еще больше. Наталья Надольская:

А я знаю, что Елена тоже прибегает к услугам персональных тренеров. Помогает?